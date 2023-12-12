 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TAKEP kapsamında 10 bin sarı lop incir fidanı dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

TAKEP kapsamında 10 bin sarı lop incir fidanı dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün Bitkisel Üretim Geliştirme Projesi'nin alt projesi olan TAKEP kapsamında Efeler ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 146 üreticiye toplamda 10 bin adet sarı lop incir fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Projenin bütçesinin yüzde 25'lik kısmı olan 113 bin 625 TL çiftçi katkı payı olarak belirlendi.

TAKEP kapsamında 10 bin sarı lop incir fidanı dağıtıldı
12.12.2023 - 14:29,
Abone Ol

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün Bitkisel Üretim Geliştirme Projesi'nin alt projesi olarak sürdürülen TAKEP kapsamında Efeler ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 146 üreticiye toplamda 10 bin adet sarı lop incir fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün Bitkisel Üretim Geliştirme Projesi'nin alt projesi olarak sürdürülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında hazırlanan projenin bakanlığın ilgili birimlerince onaylanmasının ardından bütçenin sağlanması ile birlikte uygulanmaya başlandı. Yapılan duyurulardan sonra başvuru yapan ve katkı paylarını ödeyen 146 üretici fidan almaya hak kazandı. Efeler ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 146 üreticiye toplamda 10 bin sarı lop incir fidanı dağıtımı yapıldı.

S.S. 46 No.lu Aydın Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'nde gerçekleştirilen incir fidanı dağıtımına; Aydın Valisi Yakup Canpolat, Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Yüce, Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen, Tariş Pamuk Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Önal, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bahri Erdel ve fidan alacak olan üreticiler katıldı.

454 bin 500 TL olan projenin toplam bütçesinin yüzde 25'lik kısmı olan 113 bin 625 TL çiftçi katkı payı, bakanlık hibesi olarak da 340 bin 875 TL olarak belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı, Efeler, Aydın, Tarım, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TAKEP kapsamında 10 bin sarı lop incir fidanı dağıtıldı - Son Dakika


18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:15
Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak

Son Dakika
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:15 Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:14:40. #1.13#
SON DAKİKA: TAKEP kapsamında 10 bin sarı lop incir fidanı dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement