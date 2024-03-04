TAKEP Projesi kapsamında Gözpınar Mahallesi çiftçileri ziyaret edildi

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Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında dağıtılan 10 bin sarı lop incir fidanlarından alan Gözpınar Mahallesi çiftçileri ziyaret edilerek proje çalışmaları yerinde inceleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün Bitkisel Üretim Geliştirme Projesi'nin alt projesi olarak sürdürülen TAKEP kapsamında Efeler ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 10 bin adet sarı lop incir fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde Gözpınar Mahallesi'nde gerçekleştirilen ziyarette Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen, çiftçilere verimli tarım arazileri oluşturmak ve üretimi artırmak amacıyla sağlanan destekleri değerlendirdi. Fidanların sağlıklı bir şekilde geliştiğini gözlemleyen Müdür Esen, çiftçilere projenin amacına ulaşması için gereken teknik bilgileri sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Efeler İlçe Müdürü Esen öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığı tarafından ortaklaşa açılan 'Süt Sığırı Yetiştiriciliği' kursuna katılan kursiyerleri de bir araya geldi. Bilgi paylaşımında bulunup kursa katılanlara başarılı bir eğitim dönemi dileyen Esen, çiftçilere sağlanan desteklerin artarak devam edeceğini vurguladı. - AYDIN