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Takılalı saatler olan yol levhası kurşunların hedefi oldu - Son Dakika
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Takılalı saatler olan yol levhası kurşunların hedefi oldu

Tokat'ta 24 saat önce yenilen tehlikeli viraj levhası bilinmeyen kişilerce kurşunlanarak zarar verildi. Karayolları sorumlusu duruma tepki gösterdi.

Takılalı saatler olan yol levhası kurşunların hedefi oldu
21.12.2023 - 23:50,
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Takılalı saatler olan yol levhası kurşunların hedefi oldu

TOKAT - Tokat'ta 24 saat önce yenilen tehlikeli viraj levhası bilinmeyen kişilerce kurşunlanarak zarar verildi, karayolları sorumlusu duruma tepki gösterdi.

Tokat'ın Turhal ilçesi Yazıtepe ve Yenisu köylerinin bulunduğu mevkii de geçtiğimiz gün Karayolları yol levhası çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmada birçok tabela yenilendi. 24 saat sonra tabelaları kontrol amaçlı giden ekipler gördükleri manzara karşısında hayrete düştü. 24 saat önce taktıkları tabelaların bilinmeyen kişilerce adeta hedef tahtası haline getirilerek kurşunlanmış olduğunu gören ekipler duruma tepki gösterdi. Cep telefonu kamerasıyla video kaydı alan ekipte bulunan bir sorumlu kişi tepkisini dile getirdi.

Kaynak: İHA
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