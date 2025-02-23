Taksi Yokuş Aşağı Kayarken Apartmana Düştü

Yerel

Eyüpsultan'da ticari bir taksi, kar nedeniyle kayganlaşan yolda yokuş aşağı kaymaya başladı. Hızla kayan taksi apartmanın önüne düştüğü o anlar kamera yansırken, taksi sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, dün gece saatlerinde İstanbul Eyüpsultan Çırçır Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari bir taksi kar yağışının etkili olduğu anlarda yokuş aşağı kaymaya başladı. O esnada şoför, kayan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Taksi, yokuş aşağı kayarak kaldırıma çıktı. Hızını alamayan taksi daha sonra apartmanın önüne düşerek durabildi. Vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedilen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ticari takside maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL