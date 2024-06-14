Taksim'de Esnaf Kafasına Damacanayla Su Dökerek Sıcaktan Kurtuldu

Yerel

Taksim'de kavurucu sıcaktan bunalan esnaf, çözümü kafasına damacanayla su dökmekte buldu.

Hava sıcaklığının arttığı megakent genelinde kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ediyor. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaş zor anlar yaşarken, kavurucu sıcaklara karşı esnaf kafasına damacanayla su döktü. Yerli ve yabancı turistler güneşin yakıcı etkisinden şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

"3 tane ocak yanıyor, tepemizde de güneş var"

Taksim'de kestane satan esnaf Baran Deniz, "Sıcaktan nasıl etkilenmeyelim? 3 tane ocak yanıyor, tepemizde de güneş var. Yandık burada. Ekmeğimizin başındayız çok şükür. Alın teriyle paramızı kazanıp yolumuza bakmaya çalışıyoruz" dedi. - İSTANBUL