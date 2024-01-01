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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Yeni Yıl Kutlamaları Dron ile Görüntülendi - Son Dakika
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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Yeni Yıl Kutlamaları Dron ile Görüntülendi

İstanbul'da yeni yıla sokakta giren vatandaşlar, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. Taksim'e gelen vatandaşlar dron ile havadan görüntülendi.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi\'nde Yeni Yıl Kutlamaları Dron ile Görüntülendi
01.01.2024 - 00:14,
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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar yeni yılı kutlarken, yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da yeni yıla bazı vatandaşlar sokakta girdi. Her yılbaşında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, bu yıl da vatandaşların gözde adresi oldu. 2024 yılı kutlamaları nedeniyle Taksim'e gelen vatandaşların oluşturduğu kalabalık dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Yeni Yıl Kutlamaları Dron ile Görüntülendi - Son Dakika
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