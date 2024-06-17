Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne Bayram Ziyareti - Son Dakika
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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne Bayram Ziyareti

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Şehir dışına çıkmayan vatandaşlar, Taksim ve İstiklal Caddesi'ni tercih ederek caddede yoğun bir insan seli oluşturdu. Hem yerli hem de yabancı turistler, cadde boyunca gezerek bayramın ve havanın keyfini çıkardı.

17.06.2024 22:59
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Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne yerli ve yabancı turistler akın etti.

İstanbul'un yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen bölgelerinden olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, bayramın ikinci gününde ziyaretçi akınına uğradı. Bayram tatilinde şehir dışına çıkmayan vatandaşların Taksim ve İstiklal Caddesi'ni tercih etmesiyle caddede adeta insan seli oluştu. Vatandaşlar cadde boyunca gezerek özellikle nostaljik tramvay önünde bol bol fotoğraf çektirdi. Turistler de gezerek hem havanın hem de bayramın keyfini çıkardı. Taksim Meydanı'ndaki insan seli akşam da azalmadan devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne Bayram Ziyareti - Son Dakika

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