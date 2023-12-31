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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi Yılbaşı Kutlamalarına Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi Yılbaşı Kutlamalarına Ev Sahipliği Yaptı

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, 2023 yılının son gününde birçok yerli ve yabancı turisti ağırladı. Yılbaşını burada geçirmek isteyen insanlar, sevdikleriyle birlikte fotoğraf çektirdi. Taksim İstiklal kalabalığı gündüz saatlerinde başladı ve emniyet güçleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi Yılbaşı Kutlamalarına Ev Sahipliği Yaptı
31.12.2023 - 12:24,
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Yılbaşı kutlamalarının gözde noktalarından olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi 2023 yılının son gününde çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaya başladı.

Yılbaşına Beyoğlu Taksim ve İstiklal Caddesi'nde girmek isteyen yerli ve yabancı birçok turist geldi. Taksim Meydan'da ve İstiklal Caddesi'nde gezen insanlar sevdikleriyle birlikte fotoğraf çektirdi. İnsanların yoğun ilgi gösterdiği Taksim İstiklal kalabalığı gündüz saatlerinde başladı. Öte yandan, Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesine çıkan sokaklarda emniyet güçleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi Yılbaşı Kutlamalarına Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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