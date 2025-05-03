Taksinin Sevimli Maskotu: Tarçın

Artvin'de taksicilik yapan Reşat Dalkılıç, hem yolcu taşıyor hem de köpeği Tarçın'la birlikte yol arkadaşlığı yapıyor; görenler özellikle Tarçın'lı taksiyi tercih ediyor.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yaklaşık 30 yıldır taksicilik yapan Reşat Dalkılıç, 'Tarçın' ismini verdiği sevimli köpeğiyle hem yolcuların hem de kendisini görenlerin gönlünü kazandı.

Sarp Sınır Kapısı başta olmak üzere Artvin, Rize ve Trabzon'a yolcu taşıyan Dalkılıç, mesleğini yalnız sürdürmüyor. Onun bu yolculuklardaki en sadık yol arkadaşı, yıllardır yanında olan köpeği Tarçın. Henüz yavruyken sahiplendiği Tarçın, zamanla sadece sahibinin değil, tüm ilçenin sevgilisi haline geldi.

Taksinin maskotu oldu

Taksiden neredeyse hiç inmeyen Tarçın, seyahatlerde emniyet kemerini takarak örnek bir yolcu gibi davranıyor. Özellikle gece yolculuklarında ise adeta bir güvenlik görevlisi gibi Reşat Dalkılıç'ın yanından ayrılmıyor.

Dalkılıç, "Kemalpaşa'da 30 yıldır taksicilik yapıyorum. Sarp bölgesinde, Artvin, Rize, Trabzon'un yanı sıra birçok ile yolcu taşıyorum. Tarçın isimli bir köpeğimiz var. Arabadan inmiyor. Müşteri gibi her yere bizimle geliyor. Görenler de memnun, kimse sorun çıkartmıyor. Bazıları alıştı, özellikle Tarçın'lı taksi istiyor. Tarçın'ı küçükken biz büyüttük. Arabadan inmez. Bazı müşterilerimiz ilk korkuyor, sonra Tarçın'a alışınca onlar da mutlu bir şekilde seyahat ediyor. Her gün birlikteyiz. Rize, Trabzon nere gidersem benimle arabada geliyor. Yolcu olmayınca ön tarafa geliyor. Canı sıkılırsa arkada yatar. Yolculuğu ise kemeri bağlı olarak yapar" dedi.

"Yabancı yolcular bile artık onsuz taksiye binmiyor"

Sarp bölgesine sık seyahat eden Mertcan Kibar ise, "İşim gereği sürekli bu yolu kullanıyorum. Reşat ağabey ve Tarçın bizim için artık ailenin bir parçası gibi. Tarçın'a alıştık, o Kemalpaşa'nın maskotu oldu. Yabancılar bile Tarçın'ı görünce önce şaşırıyor, sonra sevip fotoğraf çektiriyor" ifadelerini kullandı.

Reşat Dalkılıç'ın köpeğiyle yolcu taşıması bir ilk değil. Dalkılıç daha öncelerde bakımını üstlendiği farklı köpekleriyle de taksisiyle yolcu taşımış. - ARTVİN