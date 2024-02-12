30 yıl önce babasının yaptığı güğümü tesadüfen Talas Belediyesi Antika Pazarı'nda gören kadın, belediye başkanının hediyesi ile mutlu oldu.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas'ın vazgeçilmezi haline gelen Antika Pazarı'nda tezgah açan esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet havasında alışverişin gerçekleştiği pazar, bu kez duygu dolu anların adresi oldu. Babası güğüm ustası olan Nebiha Erhan isimli vatandaş, babasının yaptığı el emeği güğümü antika pazarında görünce duygularına hakim olamadı. Durumu fark eden Başkan Yalçın, güğümü satın alarak Nebiha Erkan'a hediye etti. Aldığı hediye karşısında duygulanan Erkan, çok mutlu olduğunu ifade ederek Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Babasının yıllarca sanayide güğüm yaptığını belirten Nebiha Erkan; "Babam yaptığı güğümlere ismini ve yıldız şeklinde amblemini kazırdı. Babam öleli 30 yıl oldu, burada ona ait güğümü görünce çok mutlu oldum, çok duygulandım. Başkanım da sağ olsun satın alarak bana hediye etti. Çok mutlu oldum, çok teşekkür ederim" dedi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da; "Hanımefendi ile pazarda karşılaştık, babası tarafından yapılan güğümü görmüş, hikayesini anlattı. Hanımefendinin babası güğümleri yapar, üzerine ismini Hasan diye yazar yıldızını da basarmış. 'Biz de yok bu güğümden, görünce babamı görmüş gibi oldum' diyor. Ben de aldım hediye ettim" diye konuştu. - KAYSERİ
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Son Dakika › Yerel › Talas Belediye Başkanı Antika Pazarı'nda Duygusal Anlar Yaşattı - Son Dakika
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