Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'ni kutladı - Son Dakika
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Yerel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'ni kutladı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi\'ni kutladı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yalçın, Ağustos ayında elde edilen zaferlere dikkat çekerek, tarihteki önemli zaferleri hatırlattı ve Sultan Alparslan'ı minnetle anıdı.

26.08.2024 16:32  Güncelleme: 16:33
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında Ağustos ayında elde edilen zaferlere dikkat çeken Başkan Yalçın, "Ağustos, 'Zaferler Ayı' olarak bilinir. Bu ay içerisinde başta Malazgirt Zaferi olmak üzere, Otlukbeli Zaferi, Çaldıran Zaferi, Mercidabık Zaferi, Belgrad'ın Fethi, Mohaç Zaferi, Kıbrıs'ın Fethi, Anafartalar Zaferi ve nihayetinde 30 Ağustos Zaferi yer alır. Bu topraklardaki mücadelemiz, Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu fethi ile başladı, nice zaferler yaşandı ve nihayetinde 30 Ağustos Zaferi ile taçlandırıldı. Bu vesile ile bize Anadolu'nun kapılarını açan şanlı komutan Alparslan ve askerlerini bir kez daha gururla, rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'ni kutladı - Son Dakika

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