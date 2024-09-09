Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Fatma Zehra Dülgeroğlu İlkokulu'nda Eğitim Yılı Açılış Törenine Katıldı - Son Dakika
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Fatma Zehra Dülgeroğlu İlkokulu'nda Eğitim Yılı Açılış Törenine Katıldı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Fatma Zehra Dülgeroğlu İlkokulu\'nda Eğitim Yılı Açılış Törenine Katıldı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte Fatma Zehra Dülgeroğlu İlkokulu'nda düzenlenen 2024-2025 eğitim yılı açılış törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

09.09.2024 11:37  Güncelleme: 11:39
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte Fatma Zehra Dülgeroğlu İlkokulu'nda düzenlenen 2024-2025 eğitim yılı açılış törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Başkan Yalçın burada yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızı geleceğimiz ve geleceğimizin güvencesi olarak görüyoruz" dedi.

Fatma Zehra Dülgeroğlu İlkokulu'nda düzenlenen törene Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez'in yanı sıra, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, idareciler, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sözlerine yeni eğitim öğretim yılının kutlu olmasını dileyerek başladı.

Başkan Yalçın, "Bizler sizleri çok seviyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına devrederken görev alan öğretmenler ve velilerimiz çocuklarımızı yetiştirmekte en önemli işi üstleniyor. İkinci yüzyıl için sizleri en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Cenabı Allah herkese sağlık ve afiyet versin, devletimize de güç kuvvet versin." diye konuştu.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de veliler ve öğretmenlerin diyaloglarının ilçede son derece iyi olduğunu belirterek, "İlçemizde bu alanda iyi bir tablo olduğunu görüyoruz. Velilerimizin öğrencilerimizin eğitim hayatıyla ilgili son derece hassas oldukları için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, birinci sınıflara giderek okula yeni başlayan öğrencilerle sohbet edip yakından ilgilendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Fatma Zehra Dülgeroğlu İlkokulu'nda Eğitim Yılı Açılış Törenine Katıldı - Son Dakika

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