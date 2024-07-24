Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın Muhtarlar Buluşması Cebir'de Gerçekleşti - Son Dakika
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın Muhtarlar Buluşması Cebir'de Gerçekleşti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın\'ın Muhtarlar Buluşması Cebir\'de Gerçekleşti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 5 yıldır düzenli olarak sürdürdüğü muhtarlar buluşması Cebir'de gerçekleşti. Toplantıya kırsal mahalle muhtarları, belediye başkan yardımcıları, müdürler ve ilgili birim çalışanları katıldı.

24.07.2024 14:33  Güncelleme: 14:35
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 5 yıldır düzenli olarak sürdürdüğü muhtarlar buluşması bu kez Cebir'de gerçekleşti.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez'in de katılımıyla Talas Belediyesi Cebir Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıya kırsal mahalle muhtarlarının yanı sıra belediye başkan yardımcıları, müdürler ve ilgili birim çalışanları katıldı. Burada yaptığı konuşmada kırsalın önemine vurgu yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; "Seçim bitti geçim başladı. Bundan böyle seçimde yaşanan bir takım ufak tefek kırgınlıkları da bir kenara attık ve herkes var gücüyle mahallesi için çalışmaya başladı. Kırsal kesim için her zaman söylediğimi bir kez daha tekrarlamak istiyorum; kırsalın kıymetini bilmeyen şehri yönetemez. Bu yüzden kırsal mahallelerimizde çok sayıda hizmet ve yatırıma imza attık. İnsanın yaşadığı yerde hizmete ihtiyaç bitmez. O bakımdan biz de hızla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Kırsal mahallelerde yalnızla belediyeye bakan işleri değil diğer alanlardaki hizmet ve yatırımları da takip ettiklerine vurgu yapan Başkan Yalçın, "Geçenlerde milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız vs. ile yaptığımız toplantıda mahallelerimizdeki genel ihtiyaçları içeren bir rapor sunduk. Karayollarını, Telekom'u, Elektrik Şirketini, Kaski'yi, GSM şirketlerini ve diğer yatırımcı kuruluşları ilgilendiren konuları dile getirdik. Hulusi Akar Paşam 'en hazırlıklı gelen Talas' dedi. Yani sadece belediyemize düşen görevleri değil diğer alanlardaki işleri de takip ediyoruz" diye konuştu. Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de konuşmasında Başkan Yalçın'ın Talas için bir şans olduğuna işaret ederek; "Çok şanslıyız, ilçemizde tecrübesiyle, pratik çözümleriyle örnek olan bir belediye başkanımız var. Allah nazarlardan korusun. Böyle bir belediye başkanı ile çalışmak bizler için, kamu görevlileri için ve mahallerimizi yöneten seçilmiş muhtarlarımız için büyük bir şans" dedi.

Toplantıda söz alan muhtarlar da Başkan Yalçın'ın çalışmalarından övgüyle bahsederek, yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın Muhtarlar Buluşması Cebir'de Gerçekleşti - Son Dakika

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