Trump'tan İran Açıklamaları

20.03.2026 19:25
Trump, İran'a yönelik operasyonların başarılı olduğunu ve liderlerin etkisiz hale geldiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların son derece iyi gittiğini, ülkedeki lider kadronun büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini belirterek, İran ile görüşmek istediklerini ancak "konuşacak kimse kalmadığını" söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da ABD Deniz Harp Okulu'nun futbol takımına Başkomutanlık Kupası'nı takdim etti.

Törende konuşan Trump, ABD ve İsrail'in saldırdığı İran'a dikkati çekerek, son birkaç haftadır dünyanın, İran'a karşı "tüm zamanların en karmaşık ve başarılı askeri operasyonlarından birinde" ABD denizci ve havacıların gücünü gördüğünü öne sürdü.

Trump, "Ve bu inanılmaz. Çok abartmak istemiyorum ama bu bir yarışma değil. Hatta bir yarışma bile değil." dedi.

İran'ın Rus ve Çin yapımı "çok iyi ekipmanları" ve "çok parası" olduğunu savunan Trump, ancak bu ekipmanların ABD'ye karşı "hiçbir işe yaramadığını" ileri sürdü.

Trump, "İran'da son derece iyi gidiyoruz. Onlarla bizim aramızdaki fark şu, iki hafta önce bir donanmaları vardı. Artık donanmaları yok. Hepsi denizin dibinde. İki günde 58 gemi batırıldı." diye konuştu.

İran'daki liderlerin saldırılarda öldürüldüğünü aktaran Trump, "Liderlerinin hepsi gitti. Sonraki liderler de gitti, sonrakilerin de çoğu gitti. ve şimdi orada kimse lider olmak istemiyor." ifadelerini kullandı.

İran ile konuşmak istediklerini ancak "konuşacak kimse kalmadığını" belirten Trump, "bu durumdan memnun olduklarını" da öne sürdü.

Trump, İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyeceklerini tekrarlayarak, " Orta Doğu'yu ele geçirmek istiyorlardı. ve eğer nükleer silahları olsaydı, onu hızlıca kullanırlardı. ve eğer nükleer silah kullanabiliyorlarsa, dünya büyük bir sıkıntıya düşerdi. Bunun durdurulması gerekiyordu. Çoktan yapılmalıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Trump’tan Netanyahu’ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma
Konyaspor, Gençlerbirliği’ni son dakikalarda üzdü Konyaspor, Gençlerbirliği'ni son dakikalarda üzdü
Futboldan men edilecekler mi FIFA’dan İsrail kararı Futboldan men edilecekler mi? FIFA'dan İsrail kararı
Trump’tan Japonya Başbakanı’nın yanında şok Pearl Harbor çıkışı Trump'tan Japonya Başbakanı'nın yanında şok Pearl Harbor çıkışı
Sergen Yalçın, ’’30 gündür oruç tutan tek oyuncu o’’ deyip öğrencisini övdü de övdü Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
Netanyahu hala dünyayı yaşadığına inandırmaya çalışıyor Netanyahu hala dünyayı yaşadığına inandırmaya çalışıyor

19:11
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa’ya tahliye etti
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa'ya tahliye etti
19:09
Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı
Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı
18:35
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş
18:26
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye’ye füze fırlatmadık
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık
17:44
Kıvanç Tatlıtuğ bayram namazını hasırın üzerinde kıldı
Kıvanç Tatlıtuğ bayram namazını hasırın üzerinde kıldı
17:02
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan
Advertisement
