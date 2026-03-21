İran'dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
İran'dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı

21.03.2026 16:45
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 71'inci dalgasında Tel Aviv ve Rişon Letsiyon'daki askeri hedefler ile Bağdat'taki ABD'ye ait Victoria Üssü, Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü ve Suudi Arabistan'daki el-Kharj Hava Üssü'nün yüksek tonajlı ve hassas güdümlü Emad füzeleri, çok başlıklı Kadir füzeleri ve kamikaze İHA'larla hedef alındığını duyurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki savaşta 22. güne girilirken Tahran'ın misillemeleri devam ediyor.

TEL AVİV İLE RİŞON LETSİYON'A EMAD VE KADİR FÜZELERİ İLE SALDIRI

Son olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 71'inci dalgasının gerçekleştirildiği bildirildi. İsrail'e ait askeri hedefler ile ABD'nin bölgedeki bazı askeri üslerine yönelik saldırı düzenlendiği aktarıldı. Açıklamada, "Önceki saldırı dalgasının hemen ardından gerçekleştirilen hızlı ve kesintisiz operasyonda, işgal altındaki toprakların merkezinde yer alan Tel Aviv ile Rişon Letsiyon'daki bazı noktalar yüksek tonajlı ve hassas güdümlü Emad füzeleri, çok başlıklı Kadir füzeleri ve kamikaze İHA'larla vuruldu" denildi.

ABD ÜSLERİ BİR KEZ DAHA HEDEF ALINDI

Açıklamada, "Ayrıca hedef listesinde yer alan ABD'ye ait Bağdat'taki Victoria Üssü, Kuveyt'teki Ali el- Salem Hava Üssü ve Suudi Arabistan'daki el- Kharj Hava Üssü aşamalı yıpratma stratejisi kapsamında bir kez daha kamikaze İHA'lar ve ağır füzelerle vuruldu" ifadelerine yer verildi.

"YENİ TAKTİKLER SAHAYA SÜRÜLDÜ"

Savaşın ilk haftalarında elde edilen istihbarat doğrultusunda yeni saldırı yöntemlerinin devreye alındığı belirtilerek, "İstihbarat ve operasyon birimleri, düşmanın zayıf noktalarını tespit ederek yeni taktikler ve daha modern sistemleri sahaya sürmüştür. Bu süreçte savaş alanı düşman için her zamankinden daha dar ve daha zorlu hale gelecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

