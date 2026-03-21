İsrail ordusu: İran\'daki Natanz Nükleer Tesisi\'ne saldırıyı biz gerçekleştirmedik

ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın 22'nci gününde de karşılıklı füzeler peş peşe ateşlenmeye devam ederken Orta Doğu'yu ateş çemberine çeviren Tel Aviv'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

İSRAİL ORDUSU: İRAN'DAKİ NATANZ NÜKLEER TESİSİ'NE SALDIRIYI BİZ GERÇEKLEŞTİRMEDİK

İsrail ordusu, bu sabah İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'ni hedef alan hava saldırısını kendilerinin gerçekleştirmediğini açıkladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Natanz Nükleer Tesisi'nin bulunduğu bölgeye herhangi bir saldırı düzenlemediği aktarıldı. Açıklamada, "savaş koşulları" nedeniyle ABD'nin İran'daki faaliyetlerine ilişkin ise yorum yapılmayacağı belirtildi.

Natanz Nükleer Tesisi

"TRUMP-NETANYAHU ÇATIŞMASI" İDDİALARINI ALEVLENDİRDİ

Öte yandan İsrail ordusundan gelen açıklama, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında savaşın gidişatına ilişkin görüş ayrılıkları olduğu yönündeki iddiaları da yeniden gündeme getirdi. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'yi Beyaz Saray'da ağırladığı görüşme sırasında İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Netanyahu'yu Tahran yönetimine ait petrol ve doğal gaz altyapısını hedef almaktan kaçınmasını söylediğini belirtmişti. Netanyahu ile olan ilişkilerinin genel dinamiklerine de değinen Trump, "Harika anlaşıyoruz ve koordineli çalışıyoruz ancak zaman zaman bağımsız kararlar alabiliyor. Eğer yaptığı bir şeyi beğenmezsem, o eyleme devam etmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

NATANZ NÜKLEER TESİSİ "SIĞINAK DELİCİ" BOMBALARLA VURULDU

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD-İsrail'in, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Tesisi'ne saldırı düzenlediğini duyurmuştu. Kurum, saldırılar sonucunda yapılan teknik incelemelere göre nükleer tesiste herhangi radyoaktif sızıntının meydana gelmediğini ve bölgede yaşayan halk için tehlike bulunmadığını açıklamıştı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik hava saldırılarının "sığınak delici" bombalarla ABD savaş uçakları tarafından yapıldığı ileri sürülmüştü.

DAHA ÖNCE DE VURULMUŞTU

ABD ve İsrail savaşın ilk günlerinde yine Natanz Nükleer Tesisini hedef almıştı. Bu saldırıda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, uydu görüntülerine dayanarak tesisin giriş binalarında hasar görüldüğünü teyit etmişti ancak herhangi bir radyolojik sorun beklenmediğini bildirmişti. Söz konusu saldırıda radyasyon artışı tespit edilmemişti.