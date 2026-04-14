Lise baskınında dehşet anlarını görgü tanığı anlattı: Önüne gelene sıktı - Son Dakika
Lise baskınında dehşet anlarını görgü tanığı anlattı: Önüne gelene sıktı

Lise baskınında dehşet anlarını görgü tanığı anlattı: Önüne gelene sıktı
14.04.2026 11:16
Lise baskınında dehşet anlarını görgü tanığı anlattı: Önüne gelene sıktı
Şanlıurfa Siverek’te liseye giren saldırgan rastgele ateş açtı, 16 kişi yaralandı. Saldırganın intihar ettiği olayda görgü tanığı “Önüne gelene sıktı, herkes kaçtı” sözleriyle dehşet anlarını anlattı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir liseye av tüfeğiyle giren saldırganın rastgele ateş açması sonucu aralarında öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu 16 kişi yaralandı.

OKULDA DEHŞET ANLARI YAŞANDI

Olay, sabah saatlerinde Rüştü Küçükömer Caddesi üzerindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, av tüfeğiyle okula girerek rastgele ateş açtı. Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Lise baskınında dehşet anlarını görgü tanığı anlattı: Önüne gelene sıktı

SALDIRGAN OKUL İÇİNDE SAKLANDI

Saldırıda 3'ü öğretmen 13'ü öğrenci toplam 16 kişinin yaralandığı öğrenilirken, şüpheli olayın ardından okulun içine saklandı. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen teslim olmayan saldırgan için bölgeye özel harekat polisleri yönlendirildi. Güvenlik güçleri okul çevresinde geniş önlem alırken, saldırganın teslim olması için ikna çalışmaları sürerken intihar etti.

Lise baskınında dehşet anlarını görgü tanığı anlattı: Önüne gelene sıktı

VALİ ŞILDAK: SALDIRGAN ESKİ ÖĞRENCİ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak saldırıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, "16 yaralımız var. Okulumuzun eski bir öğrenci saldırgan, 2007 doğumlu. Saldırgan kendi canına kıydı. Okulu tahliye ettik. Bütün yönleriyle olay araştırılıyor." dedi.

Lise baskınında dehşet anlarını görgü tanığı anlattı: Önüne gelene sıktı

“ÖNÜNE GELENE ATEŞ AÇTI”

Olayın görgü tanıklarından Gökhan Başaranoğlu, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"17-18 yaşlarında bir çocuktu. Dış kapıdan içeri girer, girmez elindeki uzun namlulu silahla ateş açmaya başladı. Önce sağa sola, ardından da okula ateş açtı. Daha sonra koşarak okul içerisine girdi. İçerde direkt önüne gelene sıktı. Daha sonra öğrenciler bağırdı, herkes bir yere kaçtı"

Lise baskınında dehşet anlarını görgü tanığı anlattı: Önüne gelene sıktı
Lise baskınında dehşet anlarını görgü tanığı anlattı: Önüne gelene sıktı
Lise baskınında dehşet anlarını görgü tanığı anlattı: Önüne gelene sıktı

3. Sayfa, Gündem, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lise baskınında dehşet anlarını görgü tanığı anlattı: Önüne gelene sıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mücahid mücahid:
    Özellikle şehirlerde ve kalabalık ilçelrimizdeki Liselerde Silahlı Özel Güvenlik bulunması şart oldu? 4 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Ulkeyi Kabul Sam Bagdat vs vs cevirdiler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Lise baskınında dehşet anlarını görgü tanığı anlattı: Önüne gelene sıktı - Son Dakika
