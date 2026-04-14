Lise baskınında dehşet anlarını görgü tanığı anlattı: Önüne gelene sıktı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir liseye av tüfeğiyle giren saldırganın rastgele ateş açması sonucu aralarında öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu 16 kişi yaralandı.

OKULDA DEHŞET ANLARI YAŞANDI

Olay, sabah saatlerinde Rüştü Küçükömer Caddesi üzerindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, av tüfeğiyle okula girerek rastgele ateş açtı. Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SALDIRGAN OKUL İÇİNDE SAKLANDI

Saldırıda 3'ü öğretmen 13'ü öğrenci toplam 16 kişinin yaralandığı öğrenilirken, şüpheli olayın ardından okulun içine saklandı. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen teslim olmayan saldırgan için bölgeye özel harekat polisleri yönlendirildi. Güvenlik güçleri okul çevresinde geniş önlem alırken, saldırganın teslim olması için ikna çalışmaları sürerken intihar etti.

VALİ ŞILDAK: SALDIRGAN ESKİ ÖĞRENCİ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak saldırıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, "16 yaralımız var. Okulumuzun eski bir öğrenci saldırgan, 2007 doğumlu. Saldırgan kendi canına kıydı. Okulu tahliye ettik. Bütün yönleriyle olay araştırılıyor." dedi.

“ÖNÜNE GELENE ATEŞ AÇTI”

Olayın görgü tanıklarından Gökhan Başaranoğlu, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"17-18 yaşlarında bir çocuktu. Dış kapıdan içeri girer, girmez elindeki uzun namlulu silahla ateş açmaya başladı. Önce sağa sola, ardından da okula ateş açtı. Daha sonra koşarak okul içerisine girdi. İçerde direkt önüne gelene sıktı. Daha sonra öğrenciler bağırdı, herkes bir yere kaçtı"