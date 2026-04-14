Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım

14.04.2026 17:24
ABD Hazine Bakanı Bessent’in faiz indirimi konusundaki söyleminden geri adım atarak “bekle-gör” mesajı vermesi, petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte altın fiyatlarını yukarı çekti ve Fed politikalarına ilişkin belirsizliği artırdı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in petrol fiyatlarındaki sert yükseliş sonrası para politikasına ilişkin tutumunu değiştirmesi, piyasalarda dikkat çekti. Bessent’in Fed’in faiz indirimleri için bekleyebileceğini açıklaması altın fiyatlarında hareketliliğe neden oldu.

“BEKLE VE GÖR” MESAJI

Washington’da düzenlenen Semafor Dünya Ekonomi Konferansı’nda konuşan Bessent, daha önce savunduğu hızlı faiz indirimi görüşünden geri adım attı. Enerji maliyetlerindeki artışın tabloyu değiştirdiğini belirten Bessent, “Faizler nihayetinde düşmeli ancak şu an bekle ve gör aşamasında olmalıyız” dedi.

ALTINDA HAREKETLİLİK

Açıklamaların ardından altın fiyatlarında yükseliş görüldü. Ons altın 4.768 dolardan başladığı günde 4.803 doları test ederken, gram altın da 6.900 liraya yaklaşarak dikkat çekti.

PETROL VE ENFLASYON BASKISI

İran’daki savaş ve petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması, Fed’in enflasyonla mücadele ve büyüme dengesi açısından elini zorlaştırıyor. Piyasalarda, Fed’in bu yıl faizleri sabit tutabileceği beklentisi güçlenirken, sınırlı da olsa faiz artırımı ihtimali gündemde kalmaya devam ediyor.

FED’DE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresinin dolmasına yaklaşılırken, yerine aday gösterilen Kevin Warsh’un Senato sürecinde yaşanan tıkanıklık dikkat çekiyor. Powell hakkında yürütülen soruşturma ve siyasi gerilimler de süreci karmaşık hale getiriyor.

    Yorumlar (1)

  • Emekli Tahminci Emekli Tahminci:
    Birileri dolmayı götürüyor petrol yükseldi altın dip yapmalıydı birileri blokaj yaptı bir fiyata indirip çıkartıyor 8 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
Papa ile arası gerildi, Trump’tan geri adım geldi O paylaşımı sildi Papa ile arası gerildi, Trump'tan geri adım geldi! O paylaşımı sildi
Nijerya’da Boko Haram’ın yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker öldü Nijerya'da Boko Haram'ın yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker öldü
Bolu’da polis, durdurduğu aracın sürücüsüne hangi suçtan ceza yazacağını şaşırdı Bolu'da polis, durdurduğu aracın sürücüsüne hangi suçtan ceza yazacağını şaşırdı
56 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı 56 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı
Galatasaray’da kadro dışı kararı Galatasaray'da kadro dışı kararı
Trump’ın kapısına giden kurye neye uğradığını şaşırdı Diyalogları dikkat çekti Trump’ın kapısına giden kurye neye uğradığını şaşırdı! Diyalogları dikkat çekti
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı’ndan geri döndü Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü
Amatör maçta rakibine defalarca tekme atan futbolcu tutuklandı Amatör maçta rakibine defalarca tekme atan futbolcu tutuklandı
Esenler Erokspor kazandı, Sakaryaspor 1. Lig’e veda etti Esenler Erokspor kazandı, Sakaryaspor 1. Lig'e veda etti

18:30
Trump’tan İran açıklaması Müzakereler için tarih verdi
Trump'tan İran açıklaması! Müzakereler için tarih verdi
18:08
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
17:41
İsrail basınından Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye analizi
İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye analizi
17:20
Meclis’te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
Meclis'te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
17:11
Eski Tunceli Valisi’ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
16:53
Ayasofya’da alçak provokasyon Polis iki Yunan’ı hemen yakaladı
Ayasofya'da alçak provokasyon! Polis iki Yunan'ı hemen yakaladı
16:38
İsrail, müzakere günü Lübnan’ı vurdu Gelen görüntüler korkunç
İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç
15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
12:12
Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi
Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi
11:04
Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi Suudi Arabistan’dan ABD’ye abluka baskısı
Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi! Suudi Arabistan'dan ABD'ye abluka baskısı
