Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in petrol fiyatlarındaki sert yükseliş sonrası para politikasına ilişkin tutumunu değiştirmesi, piyasalarda dikkat çekti. Bessent’in Fed’in faiz indirimleri için bekleyebileceğini açıklaması altın fiyatlarında hareketliliğe neden oldu.

“BEKLE VE GÖR” MESAJI

Washington’da düzenlenen Semafor Dünya Ekonomi Konferansı’nda konuşan Bessent, daha önce savunduğu hızlı faiz indirimi görüşünden geri adım attı. Enerji maliyetlerindeki artışın tabloyu değiştirdiğini belirten Bessent, “Faizler nihayetinde düşmeli ancak şu an bekle ve gör aşamasında olmalıyız” dedi.

ALTINDA HAREKETLİLİK

Açıklamaların ardından altın fiyatlarında yükseliş görüldü. Ons altın 4.768 dolardan başladığı günde 4.803 doları test ederken, gram altın da 6.900 liraya yaklaşarak dikkat çekti.

PETROL VE ENFLASYON BASKISI

İran’daki savaş ve petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması, Fed’in enflasyonla mücadele ve büyüme dengesi açısından elini zorlaştırıyor. Piyasalarda, Fed’in bu yıl faizleri sabit tutabileceği beklentisi güçlenirken, sınırlı da olsa faiz artırımı ihtimali gündemde kalmaya devam ediyor.

FED’DE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresinin dolmasına yaklaşılırken, yerine aday gösterilen Kevin Warsh’un Senato sürecinde yaşanan tıkanıklık dikkat çekiyor. Powell hakkında yürütülen soruşturma ve siyasi gerilimler de süreci karmaşık hale getiriyor.