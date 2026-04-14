Eski Tunceli Valisi\'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku olayına ilişkin oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in, "Oğlum o yıllarda lise öğrencisiydi, nasıl bu olayla ilgisi olabilir?" açıklamasına Adalet Bakanlığı kaynaklarından yanıt geldi. Bakanlık yetkilileri, "Nüfus kayıtlarına göre Mustafa Türkay Sonel’in 2000 doğumlu olduğu, Gülistan Doku’nun kaybolduğu 2020 yılı itibarıyla yaklaşık 20 yaşında bulunduğu anlaşılmaktadır." dedi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonların ardından 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen 13 kişinin arasında dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişliği yapan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Doku'nun sevgilisi Zeinal Abakarov'un da bulunduğu öğrenildi.

"GÜLİSTAN DOKU KAYBOLDUĞUNDA OĞLUM LİSE ÖĞRENCİSİYDİ"

Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan Tuncay Sonel'in, "Benim oğlum Gülistan Doku’yu tanımaz, onun sevgilisini de tanımaz. Oğlum o yıllarda lise öğrencisiydi, nasıl bu olayla ilgisi olabilir? Ben de tanımıyorum. Ben ailesine yardımcı oldum." açıklamasına Adalet Bakanlığı kaynaklarından yanıt geldi.

Burhan, bakanlık yetkililerinin kendisine yaptığı açıklamayı paylaştı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Tuncay Sonel’in kamuoyuna yansıyan açıklamasında; oğlunun Gülistan Doku’yu ve çevresini tanımadığını, olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını, kendisinin de aileye destek olduğunu ifade ettiği, yöneltilen iddiaları ise “iftira” olarak nitelendirdiği görülmektedir.

"MUSTAFA TÜRKAY SONEL, 2020'DE 20 YAŞINDAYDI"

Ancak mevcut nüfus kayıtlarına göre Mustafa Türkay Sonel’in 2000 doğumlu olduğu, Gülistan Doku’nun kaybolduğu 2020 yılı itibarıyla yaklaşık 20 yaşında bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, “lise öğrencisi” olduğu yönündeki savunmanın hayatın olağan akışıyla uyumlu olmadığını göstermektedir.

Öte yandan, söz konusu dönemde Mustafa Türkay Sonel’in Tunceli’de bulunduğu ve kamuoyuna yansıyan araç kayıt bilgileri ve fotoğraflara göre lüks bir araçla şehirde dolaştığına ilişkin bilgiler de dosya kapsamında değerlendirilen unsurlar arasında yer almaktadır.

"YALNIZCA BİR KAYIP VAKASI DEĞİL"

Tüm bu gelişmeler, Gülistan Doku dosyasının yalnızca bir kayıp vakası olarak değil, çok yönlü ve derinleştirilmesi gereken bir soruşturma olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Kamuoyunun en temel beklentisi, genç bir kadının akıbetinin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde aydınlatılmasıdır.

Soruşturma, ortaya çıkan yeni bilgi ve belgeler ışığında titizlikle sürdürülmektedir."

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Berat Yıldïrım Berat Yıldïrım:
    Gülistan doku ile rojin kabaişin de faillerinin bulunması dileğiyle tez zamanda bu devlet için hiç zor değildir 14 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
Papa ile arası gerildi, Trump’tan geri adım geldi O paylaşımı sildi Papa ile arası gerildi, Trump'tan geri adım geldi! O paylaşımı sildi
Nijerya’da Boko Haram’ın yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker öldü Nijerya'da Boko Haram'ın yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker öldü
Bolu’da polis, durdurduğu aracın sürücüsüne hangi suçtan ceza yazacağını şaşırdı Bolu'da polis, durdurduğu aracın sürücüsüne hangi suçtan ceza yazacağını şaşırdı
56 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı 56 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı
Galatasaray’da kadro dışı kararı Galatasaray'da kadro dışı kararı
Trump’ın kapısına giden kurye neye uğradığını şaşırdı Diyalogları dikkat çekti Trump’ın kapısına giden kurye neye uğradığını şaşırdı! Diyalogları dikkat çekti

18:30
Trump’tan İran açıklaması Müzakereler için tarih verdi
Trump'tan İran açıklaması! Müzakereler için tarih verdi
18:08
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
17:41
İsrail basınından Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye analizi
İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye analizi
17:24
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
17:20
Meclis’te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
Meclis'te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
16:53
Ayasofya’da alçak provokasyon Polis iki Yunan’ı hemen yakaladı
Ayasofya'da alçak provokasyon! Polis iki Yunan'ı hemen yakaladı
16:38
İsrail, müzakere günü Lübnan’ı vurdu Gelen görüntüler korkunç
İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 18:41:19. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.