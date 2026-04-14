Ayasofya\'da alçak provokasyon! Polis iki Yunan\'ı hemen yakaladı

Ayasofya Camisi’nde Bizans bayrağı açarak fotoğraf çektiren iki Yunan turist, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle gözaltına alındı ve tutuklandı.

MONTLARINDA SAKLAYARAK İÇERİ SOKTULAR

9 Nisan günü saat 15.00 sıralarında 5 kişilik Yunan turist grubu Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne giriş yaptı. Üst aramasından geçen kafile, kontrollü kapıdan içeri alındı.

Bir süre sonra gruptaki turistlerden biri, ziyaretçilere açık olan üst katta montunun içinden çıkardığı çift başlı kartal figürlü Bizans bayrağını açtı. Fotoğraf çekiminin ardından bayrak, yanındaki diğer kişiye verildi. Onun da fotoğraf çektirmesinin ardından güvenlik güçleri duruma müdahale etti.

ÜZERİNDE DİKKAT ÇEKEN İFADE

Yapılan incelemede bayrak üzerinde “Ya Ortodoks ol ya da öl” ifadesinin yer aldığı belirlendi.

İKİ TURİST TUTUKLANDI

Olayın ardından 35 yaşındaki Mazis Michael ile 42 yaşındaki Kostantina Mazi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildikten sonra "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.