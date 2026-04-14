Ayasofya'da alçak provokasyon! Polis iki Yunan'ı hemen yakaladı
Ayasofya'da alçak provokasyon! Polis iki Yunan'ı hemen yakaladı

Ayasofya'da alçak provokasyon! Polis iki Yunan'ı hemen yakaladı
14.04.2026 16:53
Ayasofya'da alçak provokasyon! Polis iki Yunan'ı hemen yakaladı
Ayasofya'i Kebir Camii'nde Bizans bayrağı açıp fotoğraf çeken iki Yunan turist tutuklandı. Açılan bayrakta “Ya Ortodoks ol ya da öl” ifadesinin yer aldığı belirlendi.

Ayasofya Camisi’nde Bizans bayrağı açarak fotoğraf çektiren iki Yunan turist, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle gözaltına alındı ve tutuklandı.

MONTLARINDA SAKLAYARAK İÇERİ SOKTULAR

9 Nisan günü saat 15.00 sıralarında 5 kişilik Yunan turist grubu Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne giriş yaptı. Üst aramasından geçen kafile, kontrollü kapıdan içeri alındı.

Bir süre sonra gruptaki turistlerden biri, ziyaretçilere açık olan üst katta montunun içinden çıkardığı çift başlı kartal figürlü Bizans bayrağını açtı. Fotoğraf çekiminin ardından bayrak, yanındaki diğer kişiye verildi. Onun da fotoğraf çektirmesinin ardından güvenlik güçleri duruma müdahale etti.

ÜZERİNDE DİKKAT ÇEKEN İFADE

Yapılan incelemede bayrak üzerinde “Ya Ortodoks ol ya da öl” ifadesinin yer aldığı belirlendi.

İKİ TURİST TUTUKLANDI

Olayın ardından 35 yaşındaki Mazis Michael ile 42 yaşındaki Kostantina Mazi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildikten sonra "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Yorumlar (7)

  • Faruk AK Faruk AK:
    Bırakmayın o ordodokso çocuklarini 90 2 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    DNA testi yaptın mı senin bağın ola bilir 4 32
    eser demir eser demir:
    Kurtuluş Savaşı'nda ill kurşunu bir yunan atı ama sen bilirsin bu sizin için önemsiz bir şey 1 31
  • Engin HASGÜL Engin HASGÜL:
    Az önce Eser isimli arkadaşın bir yorumu vardı silmisler herhalde. Hasan Tahsin hakkında Yunan demiş. Selanik doğumlu ama Türk'tu aynen kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk gibi. Düzeltelim yanlış bilineni... 25 0 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    bazı kaynakalr yunan oldugun söyler ama Devlet aşrşivin de Türk yazıyor 0 1
  • As81855655 As81855655:
    bunlar rahat durmuyor.tam zamanı, 12 adalar, kıbrıs ve devamı. inşallah zaman dolunca. 18 1 Yanıtla
  • hbp9fndsn9 hbp9fndsn9:
    at içeri salmayın 3 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 18:36:17.
