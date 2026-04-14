Akaryakıta önce indirim sonra zam! 24 saat geçmeden tabela yine değişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akaryakıta önce indirim sonra zam! 24 saat geçmeden tabela yine değişiyor

Haberin Videosunu İzleyin
Akaryakıta önce indirim sonra zam! 24 saat geçmeden tabela yine değişiyor
14.04.2026 08:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Akaryakıta önce indirim sonra zam! 24 saat geçmeden tabela yine değişiyor
Haber Videosu

Motorin fiyatlarında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre başına yapılan 4,35 TL indirim pompaya yansıdı. Aradan 24 saat geçmeden yeni zam beklentisi oluştu. Bu geceden itibaren geçerli olması beklenen 3,55 TL'lik zam ile fiyatların yeniden 80 TL'yi aşacağı öngörülüyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir sürerken brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik, fiyatları doğrudan etkilemeye devam ediyor. Motorin grubunda dün gece 4,35 TL'lik gelen indirim pompaya yansıdı ancak kısa süre içinde 3,55 TL'lik yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. 

4,35 TL’LİK İNDİRİM POMPAYA YANSIDI

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 4,35 TL düşüş gerçekleşti. Yapılan indirim, akaryakıt istasyonlarında satış fiyatlarına da yansıdı ve sürücülere kısa süreli bir nefes aldırdı.

FİYATLAR GERİLEDİ

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da 72,20 liraya, Ankara’da 73,38 liraya, İzmir’de 73,66 liraya düştü. Doğu illerinde ise fiyatlar 75,08 lira seviyesine kadar geriledi.

KÜRESEL GELİŞMELER YENİ ZAMMI TETİKLEDİ

Ancak uluslararası gelişmeler fiyatların yeniden yükselmesine neden olabilir. ABD ile İran arasındaki ateşkes görüşmelerinin sonuçsuz kalması ve Hürmüz Boğazı’na yönelik hamleler, petrol piyasalarında sert dalgalanmaya yol açtı. Brent petrol fiyatının 104 dolara çıkmasının ardından motorin için yeni bir zam beklentisi oluştu.

BU GECE 3,55 TL ZAM BEKLENİYOR

15 Nisan Çarşamba günü saat 00.01 itibarıyla geçerli olması beklenen 3 lira 55 kuruşluk zamla birlikte motorin fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceği öngörülüyor. 

FİYATLAR YENİDEN 80 TL’Yİ AŞABİLİR

Beklenen artışın pompaya yansımasıyla birlikte, özellikle büyükşehirlerde motorin litre fiyatının yeniden 80 TL sınırının üzerine çıkması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (14 NİSAN 2026 SALI)

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

Benzin: 62.65 TL

Motorin: 72.26 TL

LPG: 34.99 TL

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

Benzin: 62.51 TL

Motorin: 72.12 TL

LPG: 34.39 TL

ANKARA 

Benzin: 63.62 TL

Motorin: 73.38 TL

LPG: 34.87 TL

İZMİR 

Benzin: 63.90 TL

Motorin: 73.66 TL

LPG: 34.79 TL

Enerji, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akaryakıta önce indirim sonra zam! 24 saat geçmeden tabela yine değişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 09:13:49. #.0.4#
SON DAKİKA: Akaryakıta önce indirim sonra zam! 24 saat geçmeden tabela yine değişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.