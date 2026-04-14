Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir sürerken brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik, fiyatları doğrudan etkilemeye devam ediyor. Motorin grubunda dün gece 4,35 TL'lik gelen indirim pompaya yansıdı ancak kısa süre içinde 3,55 TL'lik yeni bir zam beklentisi gündeme geldi.
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 4,35 TL düşüş gerçekleşti. Yapılan indirim, akaryakıt istasyonlarında satış fiyatlarına da yansıdı ve sürücülere kısa süreli bir nefes aldırdı.
İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da 72,20 liraya, Ankara’da 73,38 liraya, İzmir’de 73,66 liraya düştü. Doğu illerinde ise fiyatlar 75,08 lira seviyesine kadar geriledi.
Ancak uluslararası gelişmeler fiyatların yeniden yükselmesine neden olabilir. ABD ile İran arasındaki ateşkes görüşmelerinin sonuçsuz kalması ve Hürmüz Boğazı’na yönelik hamleler, petrol piyasalarında sert dalgalanmaya yol açtı. Brent petrol fiyatının 104 dolara çıkmasının ardından motorin için yeni bir zam beklentisi oluştu.
15 Nisan Çarşamba günü saat 00.01 itibarıyla geçerli olması beklenen 3 lira 55 kuruşluk zamla birlikte motorin fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceği öngörülüyor.
Beklenen artışın pompaya yansımasıyla birlikte, özellikle büyükşehirlerde motorin litre fiyatının yeniden 80 TL sınırının üzerine çıkması bekleniyor.
Benzin: 62.65 TL
Motorin: 72.26 TL
LPG: 34.99 TL
Benzin: 62.51 TL
Motorin: 72.12 TL
LPG: 34.39 TL
Benzin: 63.62 TL
Motorin: 73.38 TL
LPG: 34.87 TL
Benzin: 63.90 TL
Motorin: 73.66 TL
LPG: 34.79 TL
Son Dakika › Güncel › Akaryakıta önce indirim sonra zam! 24 saat geçmeden tabela yine değişiyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?