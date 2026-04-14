Akaryakıta önce indirim sonra zam! 24 saat geçmeden tabela yine değişiyor

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir sürerken brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik, fiyatları doğrudan etkilemeye devam ediyor. Motorin grubunda dün gece 4,35 TL'lik gelen indirim pompaya yansıdı ancak kısa süre içinde 3,55 TL'lik yeni bir zam beklentisi gündeme geldi.

4,35 TL’LİK İNDİRİM POMPAYA YANSIDI

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 4,35 TL düşüş gerçekleşti. Yapılan indirim, akaryakıt istasyonlarında satış fiyatlarına da yansıdı ve sürücülere kısa süreli bir nefes aldırdı.

FİYATLAR GERİLEDİ

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da 72,20 liraya, Ankara’da 73,38 liraya, İzmir’de 73,66 liraya düştü. Doğu illerinde ise fiyatlar 75,08 lira seviyesine kadar geriledi.

KÜRESEL GELİŞMELER YENİ ZAMMI TETİKLEDİ

Ancak uluslararası gelişmeler fiyatların yeniden yükselmesine neden olabilir. ABD ile İran arasındaki ateşkes görüşmelerinin sonuçsuz kalması ve Hürmüz Boğazı’na yönelik hamleler, petrol piyasalarında sert dalgalanmaya yol açtı. Brent petrol fiyatının 104 dolara çıkmasının ardından motorin için yeni bir zam beklentisi oluştu.

BU GECE 3,55 TL ZAM BEKLENİYOR

15 Nisan Çarşamba günü saat 00.01 itibarıyla geçerli olması beklenen 3 lira 55 kuruşluk zamla birlikte motorin fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceği öngörülüyor.

FİYATLAR YENİDEN 80 TL’Yİ AŞABİLİR

Beklenen artışın pompaya yansımasıyla birlikte, özellikle büyükşehirlerde motorin litre fiyatının yeniden 80 TL sınırının üzerine çıkması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (14 NİSAN 2026 SALI)

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

Benzin: 62.65 TL

Motorin: 72.26 TL

LPG: 34.99 TL

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

Benzin: 62.51 TL

Motorin: 72.12 TL

LPG: 34.39 TL

ANKARA

Benzin: 63.62 TL

Motorin: 73.38 TL

LPG: 34.87 TL

İZMİR

Benzin: 63.90 TL

Motorin: 73.66 TL

LPG: 34.79 TL