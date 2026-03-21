Danny Welbeck Galatasaray\'ın kabusu Liverpool\'u tek başına yıktı

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Brighton, sahasında ağırladığı Liverpool'u 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.
American Express Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibine galibiyeti getiren golleri 14 ve 56. dakikalarda Danny Welbeck kaydetti. Liverpool'un tek golü ise 30. dakikada Milos Kerkez'den geldi.
Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve karşılaşmayı 90 dakika sahada tamamladı.
Bu sonuçla Liverpool, Şampiyonlar Ligi hedefi yolunda önemli bir kayıp yaşadı ve 49 puanda kaldı. Brighton ise puanını 43'e yükseltti.
Arne Slot'un öğrencileri, milli aranın ardından FA Cup çeyrek finalinde Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Brighton ise ligde Burnley deplasmanına çıkacak.
