Danny Welbeck Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı
Danny Welbeck Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı

21.03.2026 17:48
Brighton, Danny Welbeck'in golleriyle Liverpool'u 2-1 yendi. Galatasaray'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Liverpool, ligde aldığı bu mağlubiyetle önemli bir puan kaybı yaşadı.

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Brighton, sahasında ağırladığı Liverpool'u 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

WELBECK TEK BAŞINA YIKTI

American Express Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibine galibiyeti getiren golleri 14 ve 56. dakikalarda Danny Welbeck kaydetti. Liverpool'un tek golü ise 30. dakikada Milos Kerkez'den geldi.

FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA SAHADA

Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve karşılaşmayı 90 dakika sahada tamamladı.

LIVERPOOL'A ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLUNDA DARBE

Bu sonuçla Liverpool, Şampiyonlar Ligi hedefi yolunda önemli bir kayıp yaşadı ve 49 puanda kaldı. Brighton ise puanını 43'e yükseltti.

SIRADA ZOR MAÇLAR VAR

Arne Slot'un öğrencileri, milli aranın ardından FA Cup çeyrek finalinde Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Brighton ise ligde Burnley deplasmanına çıkacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ferhat Bindak Ferhat Bindak:
    kim koyarsa koysun bu çiplere koyandan Allah razı olsun 12 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Galatasaray içerde en azından 2-0 ile bitirseydi, deplasmanda ortaya ruh koysa, klasik önde basan oyununu oynayabilse Bu Liverpoolu elemek işten bile değildi. PSG onları darmadağın edecek. Teknik direktörleri olan keltoşun çaresizliğini görmek için o maçları izleyeceğim. 11 4 Yanıtla
    simge1999 simge1999:
    acıtmış ;)) 0 0
  • Apple User Apple User:
    helal ferdi ve brighton tebrikler ?? 13 0 Yanıtla
  • Fatih kardaş Fatih kardaş:
    Kabus derken!… 3 maçta 2 defa yendik.. 6 4 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    o intikam yazıldı . kocaeli konya liverpol. intikam devgerine yazıldı 5 3 Yanıtla
Bakan Fidan: İsrail ABD’yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD’yi işaret etti
İran’dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
İran’dan ABD ve İsrail’e Basra Körfezi uyarısı: Sert karşılık veririz
İsrail: İran’a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
