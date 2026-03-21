Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı

Öte yandan düzenlenen operasyon kapsamında cinayet silahı da ele geçirildi. Yapılan incelemelerde Kundakçı ile 2 kişinin park halindeki bir araç içerisinde oturdukları sırada, olay yerine farklı iki aracın geldiği, bu araçlardan inen şüphelilerden birinin Kundakçı'nın bulunduğu araca ateş edip kaçtıkları belirlendi.

Son olarak, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Kundakçı'yı hayattan koparan silahı ateşlediği öne sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu (28) ile birlikte M.R.(52), H.C.A.(25), M.K.(59), E.T.(63), A.Ö.(46), A.T.(28) ve Z.K.(50)'yi gözaltına aldı.

Türkiye genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın (21) hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı konuşuyor. Yürek yakan cinayetle ilgili yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kamuoyunda "Canbay" ismiyle biline rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi. Bunun üzerine Kundakçı, Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

Grup araç içinde beklerken iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç futbolcu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KALAYCIOĞLU'NA EK GÖZALTI SÜRESİ TALEP EDİLDİ

Öte yandan emniyette görgü tanığı olarak ifade veren rapçi Canbay iddiaya göre olayın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu bilgisi dahilinde olabileceğini öne sürdü. Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Kalaycıoğlu'nu gözaltına aldı. Hakkında bügün ek gözaltı süresi talep edilen Kalaycıoğlu'nun Cinayet Bürodaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.