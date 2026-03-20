ABD, Orta Doğu'ya 2500 Deniz Piyadesi Gönderiyor

20.03.2026 20:23
ABD, İran'a yönelik saldırılar devam ederken Orta Doğu'ya 3 savaş gemisi ve 2500 deniz piyadesi konuşlandıracak.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken, Orta Doğu'ya üç savaş gemisi ve yaklaşık 2 bin 500 deniz piyadesi daha konuşlandıracağı ileri sürüldü.

Associated Press'in (AP) ismi paylaşılmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, San Diego'daki USS Boxer ve diğer iki amfibi saldırı gemisinin yaklaşık 2 bin 500 deniz piyadesiyle birlikte Orta Doğu'ya konuşlandırılacağı iddia edildi.

Görüşlerine yer verilen diğer iki ABD'li yetkili de gemilerin konuşlandırılmasını doğrularken nereye gittiklerine ilişkin ise bilgi vermedi.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Trump’tan Netanyahu’ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma
İran’daki okul katliamından yaralı kurtulan kız öğrenci yaşadığı dehşeti anlattı İran'daki okul katliamından yaralı kurtulan kız öğrenci yaşadığı dehşeti anlattı
Hatay’da çoban kuzuları sele kapılmaktan son anda kurtardı Hatay'da çoban kuzuları sele kapılmaktan son anda kurtardı
Fenerbahçe’den giden Messi oluyor Amrabat harika golle takımına turu getirdi Fenerbahçe'den giden Messi oluyor! Amrabat harika golle takımına turu getirdi
Samsunspor’a çeyrek final bileti için galibiyet yetmedi Samsunspor'a çeyrek final bileti için galibiyet yetmedi
Fransız askerin paylaşımı Chales De Gaulle uçak gemisinin konumunu ifşa etti Fransız askerin paylaşımı Chales De Gaulle uçak gemisinin konumunu ifşa etti

19:30
İran’dan ABD ve İsrail’e yeni tehdit: Hiç yer güvenli değil
İran'dan ABD ve İsrail'e yeni tehdit: Hiç yer güvenli değil
19:25
“İran’la konuşmak istiyoruz“ diyen Trump’tan kafa karıştıran sözler
"İran'la konuşmak istiyoruz" diyen Trump'tan kafa karıştıran sözler
19:11
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa’ya tahliye etti
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa'ya tahliye etti
18:35
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş
18:26
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye’ye füze fırlatmadık
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık
17:44
Kıvanç Tatlıtuğ bayram namazını hasırın üzerinde kıldı
Kıvanç Tatlıtuğ bayram namazını hasırın üzerinde kıldı
