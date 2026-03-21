İran\'dan ABD ve İsrail\'e Basra Körfezi uyarısı: Sert karşılık veririz

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'in Basra Körfezi'nde sivil teknelere yönelik saldırılarına tepki göstererek, bu saldırıların tekrarlanması durumunda sert karşılık verileceğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, Basra Körfezi'nde sivil unsurlara yönelik saldırılara ilişkin ABD ve İsrail'e tepki gösterdi.

"SERT KARŞILIK VERİRİZ"

Zülfikari açıklamasında, "ABD ve Siyonist düşman, art arda yaşadıkları başarısızlıklar ve İran Silahlı Kuvvetlerinin güçlü saldırıları karşısındaki yetersizlikleri nedeniyle Basra Körfezi'nde sivil tekneler ve yolcu taşımacılığı yapan unsurları hedef alıyor. Bu alçakça saldırıların tekrarlanması halinde sert bir karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ'DEN SONRA YENİ KRİZ

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nı kapatması küresel ölçekte krize neden olmuştu. Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için tartışmalar devam ederken; Basra Körfezi'nde yaşananlar yeni bir krizi de tetikledi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.