İran'dan ABD ve İsrail'e Basra Körfezi uyarısı: Sert karşılık veririz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan ABD ve İsrail'e Basra Körfezi uyarısı: Sert karşılık veririz

İran\'dan ABD ve İsrail\'e Basra Körfezi uyarısı: Sert karşılık veririz
21.03.2026 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail'in Basra Körfezi'nde sivil tekneler ve yolcu gemilerini hedef aldığını belirterek, "Saldırıların tekrarlanması halinde sert karşılık verileceği" uyarısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'in Basra Körfezi'nde sivil teknelere yönelik saldırılarına tepki göstererek, bu saldırıların tekrarlanması durumunda sert karşılık verileceğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, Basra Körfezi'nde sivil unsurlara yönelik saldırılara ilişkin ABD ve İsrail'e tepki gösterdi.

"SERT KARŞILIK VERİRİZ"

Zülfikari açıklamasında, "ABD ve Siyonist düşman, art arda yaşadıkları başarısızlıklar ve İran Silahlı Kuvvetlerinin güçlü saldırıları karşısındaki yetersizlikleri nedeniyle Basra Körfezi'nde sivil tekneler ve yolcu taşımacılığı yapan unsurları hedef alıyor. Bu alçakça saldırıların tekrarlanması halinde sert bir karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ'DEN SONRA YENİ KRİZ

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nı kapatması küresel ölçekte krize neden olmuştu. Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için tartışmalar devam ederken; Basra Körfezi'nde yaşananlar yeni bir krizi de tetikledi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: İHA

Basra Körfezi, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan ABD ve İsrail'e Basra Körfezi uyarısı: Sert karşılık veririz - Son Dakika

Kocaeli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye’ye füze fırlatmadık Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık
Aydın’da fırın sahiplerine silahlı saldırı: 2 kardeş öldü Aydın'da fırın sahiplerine silahlı saldırı: 2 kardeş öldü
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş
Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı

17:00
Batshuayi’den Galatasaray taraftarını delirten beğeni
Batshuayi'den Galatasaray taraftarını delirten beğeni
16:45
İran’dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
İran'dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
16:31
Maça başlar başlamaz kabusu yaşadı Liverpool’a Ekitike şoku
Maça başlar başlamaz kabusu yaşadı! Liverpool'a Ekitike şoku
16:10
Tedesco’ya bomba talip
Tedesco'ya bomba talip
15:48
Beyaz Saray’da dans krizi Japonya Başbakanı Takaichi’ye tepki yağıyor
Beyaz Saray'da dans krizi! Japonya Başbakanı Takaichi'ye tepki yağıyor
14:04
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez’den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 17:37:20. #.0.4#
SON DAKİKA: İran'dan ABD ve İsrail'e Basra Körfezi uyarısı: Sert karşılık veririz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.