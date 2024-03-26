Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Yapılan ve Yapılacak Yatırımları Açıkladı

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, son dönemde açılış, temel atma, konser ve anahtar teslimi gibi toplam 28 program gerçekleştirerek bir yandan yapımı tamamlanan tesisleri hizmete sunduklarını bir yandan da ilçeyi ileriye taşıyacak yeni yatırımların yapımına başladıklarını söyledi.

Çoğu başkan adayının, yapacakları çalışmaları anlatmakla yetindiklerine dikkat çeken Başkan Yalçın, "Biz 5 yıldır çalışıyoruz ve bu süre zarfında yüzlerce hizmet ve yatırıma imza attık. Sadece şu geride kalan 1,5 aylık seçim sürecinde bile 28 organizasyon gerçekleştirerek önemli tesis, bina ve merkezleri Talasımıza kazandırdık. Konserler ve kültür sanat etkinlikleriyle sosyal yaşama renk kattık. Yani bizde vaatler değil, yatırımlar konuşuyor." dedi.

12 YENİ TESİS HİZMETE GİRDİ, ARALARINDA AVŞAR KÜLTÜR EVİ DE VAR

Son dönemde açılışı yapılan tesis ve yatırımlara parantez açan Başkan Yalçın, "Espor Arena ve İnovasyon Merkezi, Mehmet Karamercan Kütüphanesi, Abdullah Bağçeci Camii, Avşar Kültür Evi ve Su Medeniyetleri Galerisi'nin yanı sıra Yamaçlı, Kuruköprü, Alaybeyli, Sosun, Örencik, Çömlekçi ve Koçcağız mahallelerimizde yapımını tamamladığımız sosyal tesisleri hizmete açtık. Yani 1,5 ay gibi kısa bir sürede 12 tesisi birden hemşehrilerimizin kullanımına sunduk." ifadelerini kullandı.

YENİLERİNİN YAPIMINA BAŞLANDI

Bunun yanı sıra düzenledikleri temel atma törenleriyle önemli tesis ve yatırımların yapımına da start verdiklerine işaret eden Başkan Yalçın, "Yalnızca Talas için değil tüm Kayseri'nin yararına olacak Mermerciler ve Taş İmalatçıları Sanayi Sitesinin temeline ilk harcı koyduk. Bununla birlikte Menekşe Siteleri kentsel dönüşüm konutlarının temelini attık. Ayrıca yine bu dönemde Ahmet Gönen Lisesi'nin yapımına başlayarak eğitime verdiğimiz önemi bir kez daha gözler önüne serdik" diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARINDA ANAHTAR SEVİNCİ

Bunlara ilave olarak engelli araçları için temin ettikleri 59 özel aracı ihtiyaç sahibi engellilere ulaştırdıklarını hatırlatan Başkan Yalçın, Harman Mahallesinde yapımını tamamladıkları 65 kentsel dönüşüm konutunun anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettiklerine dikkat çekti.

"TALAS, ŞEHRİN KÜLTÜR SANAT MERKEZİ OLDU"

5 yıl boyunca kültür sanat alanında gerçekleştirdikleri etkinliklerle Talas'ı şehrin kültür sanat merkezine dönüştürdüklerine vurgu yapan Başkan Yalçın, "2019 bu yana tam 972 etkinliğe imza attık. Kültürel, sanatsal faaliyet denince akla Talas gelir oldu. Bunlara ilave olarak son dönemde de yine birçok sanatçıyı Kayserili hemşehrilerimizle buluşturduk. Osmanlı Kültür Sokağı'na kurduğumuz etkinlik çadırında Ahmet Özhan, Halil Necipoğlu, Resul Aydemir ve Mehmet Kemiksiz gibi tasavvuf müziğinin önemli isimlerini şehrimize getirdik ve ayrıca Prof. Dr. Yasin Pişgin konferansını gerçekleştirdik. Onun öncesinde Yücel Arzen ve İlyas Yalçıntaş konserlerine imza attık. Belediye koromuz 8 Mart Kadınlar Gününde bir konser verdi. Zincidere Göletinde amatör olta balıkçılığı yarışması düzenledik. Ramazan'a mahsus 'Biz Pişirelim, Siz Ulaştırın' uygulamamız devam ediyor. Yani her yönüyle dolu dolu bir dönem geçiriyoruz. 'Mutlu mekanlar, mutlu insanlar' mottosuyla Talas'a hizmet etmekten onur ve mutluluk duyuyoruz." şeklinde sözlerini tamamladı. - KAYSERİ