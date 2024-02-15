Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Yenidoğan Mahallesi'nde bina sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Yerel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Yenidoğan Mahallesi'nde bina sakinleriyle bir araya geldi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Yenidoğan Mahallesi\'nde bina sakinleriyle bir araya geldi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Ayça sitesi sakinleriyle bir araya gelerek isteklerini dinledi ve yapılan çalışmaları anlattı.

15.02.2024 12:29  Güncelleme: 12:34
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Talas'ta tempo aralıksız devam ediyor. Gündüz belediye çalışmalarını yürüten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, akşam da bina toplantılarında apartman sakinleriyle bir araya geliyor.

Bu çerçevede birçok bina toplantısında vatandaşın isteklerini dinleyen Başkan Yalçın, son olarak Yenidoğan Mahallesinde bulunan Ayça sitesi sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve partililerle geldiği apartmanda bina sakinleri tarafından ilgiyle karşılandı.

Büyük küçük her yaştan vatandaş tarafından sıcak şekilde karşılanan Başkan Yalçın, toplantıya katılanlarla tek tek ilgilenerek hasbihal etti. Yaklaşık iki saat süren sohbet havasındaki toplantıda Başkan Yalçın, Talas'ta 5 yılda yaptıkları çalışmaları anlatırken, yapacakları projeleri aktardı ve gelen talepleri değerlendirdi.

Program bina sakinleriyle çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Yenidoğan Mahallesi'nde bina sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Yenidoğan Mahallesi'nde bina sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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