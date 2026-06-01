Başkan Yalçın\'dan bayramın kahramanlarına teşekkür

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Kurban Bayramı'nın ardından ilk mesai gününde teknik birimler şantiyesinde görev yapan personelle bir araya gelerek bayramlaştı. Bayram süresince özveriyle görev yapan çalışanlara teşekkür eden Başkan Yalçın, "Talas'ta huzurlu ve sorunsuz bir bayram yaşanmasında en büyük pay sizlerin" dedi.

Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı programda Başkan Yalçın, çalışanlarla tek tek bayramlaşarak sohbet etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada personelin bayramını kutlayan Başkan Yalçın, emeklerinden dolayı bütün çalışanlara teşekkür etti. Çalışanlara hitap eden Başkan Yalçın, belediyeciliğin ekip işi olduğuna dikkat çekerek, her personelin Talas Belediyesinin sahadaki temsilcisi olduğunu söyledi. Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini ifade eden Başkan Yalçın; "Öncelikle geçmiş bayramınız mübarek olsun. Allah ailelerinizle birlikte sağlık ve huzur içinde daha nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin. Sizleri böyle enerjik ve heyecanlı görmek bizim de çalışma şevkimizi artırıyor. Hepinizle gurur duyuyoruz. Hepiniz bulunduğunuz görevde Talas Belediyesini ve bizleri temsil ediyorsunuz" diye konuştu.

"Bayramın yükünü omuzladınız"

Kurban Bayramı boyunca belediye ekiplerinin yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Başkan Yalçın, özellikle temizlik, park ve bahçeler, makine ikmal ve teknik birimlerde görev yapan personelin büyük fedakarlık gösterdiğini kaydetti. Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için ekiplerin gece gündüz görev yaptığını vurgulayan Başkan Yalçın; "Bu bayramda iş en çok belediyecilere düştü. Temizlik ekiplerimiz vatandaşlarımızla doğrudan muhatap olurken, kademede çalışan arkadaşlarımız, park ve bahçeler personelimiz ile makine ikmal birimlerimiz de sürecin önemli paydaşları oldu. Bayramın yükünü omuzladınız. Hepinizin emeğine ve alın terine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Kurban satış ve kesim alanlarından temizlik çalışmalarına kadar birçok hizmetin başarıyla yürütüldüğünü dile getiren Başkan Yalçın, Talas Belediyesinin bayram sürecindeki çalışmalarının vatandaşlardan takdir gördüğünü söyledi. Başkan Yalçın konuşmasını şöyle tamamladı;

"Başta kurban pazarı olmak üzere kesim alanlarının kontrolü, temizliği ve bayram boyunca yürütülen tüm hizmetlerde önemli bir başarı ortaya koyduk. Gittiğimiz ve ziyaret ettiğimiz birçok yerde vatandaşlarımızın memnuniyetine şahit olduk. Kayseri'de Kurban Bayramı'nı en başarılı şekilde yöneten belediyelerden biri olduğumuza inanıyorum. Biz sizlerden razıyız. Allah da sizlerden razı olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde Talas'a hizmet etmeye devam edeceğiz." - KAYSERİ