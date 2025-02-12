Talas Belediye Başkanı Yalçın'dan Berat Kandili Mesajı - Son Dakika
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Talas Belediye Başkanı Yalçın'dan Berat Kandili Mesajı

Talas Belediye Başkanı Yalçın\'dan Berat Kandili Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak affa ve bağışlanmaya dikkat çekti. Başkan, Müslümanların bu gece için dualarını ileteceğini vurguladı.

12.02.2025 13:20  Güncelleme: 13:22
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında Berat Kandili'nin affa ve bağışlanmaya vesile kılındığına dikkat çeken Başkan Yalçın, "Kandilimiz mübarek olsun, Cenab-ı Hakk, hayırlara vesile kılsın. İslam alemi olarak zor günlerden geçtiğimiz şu günlerin sona ermesi için huzur ve sükunete açılan bir kapı olsun. İnanıyorum ki bütün İslam alemi bu gece, bir yandan kendisi için af ve afiyet dilerken bir yandan da insanlığın selameti için dua edecek. Rabbim dualarımızı kabul buyursun" ifadelerine yer verdi.

Başkan Yalçın, mesajını "Başta Talaslı hemşehrilerim olmak üzere bütün Müslümanların Berat Gecesi mübarek olsun" şeklinde tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediye Başkanı Yalçın'dan Berat Kandili Mesajı - Son Dakika

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