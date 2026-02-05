Başkan Yalçın'dan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika
Başkan Yalçın'dan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü mesajı Açıklaması

Başkan Yalçın\'dan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü mesajı Açıklaması
05.02.2026 12:50  Güncelleme: 12:52
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yayımladığı mesajda, hayatını kaybedenleri rahmetle anarak dayanışma ve kardeşlik vurgusu yaptı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve asrın felaketi olarak hafızalara kazınan depremlerin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın mesajında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarken, devlet-millet-belediye iş birliğiyle depremin yaralarını sarmak için büyük bir gayret ortaya koyduklarını vurguladı. İlk günden itibaren deprem bölgesinde olduklarını ifade eden Başkan Yalçın, acının büyüklüğüne rağmen dayanışma ruhuyla hareket ettiklerini belirtti.

Depremin yalnızca şehirleri değil, yürekleri de derinden yaraladığını dile getiren Başkan Yalçın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cenab-ı Allah, bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ülke olarak gerçekten çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Binlerce vatandaşımızı kaybettik, yüreğimiz yandı. Ancak yaraları sarma hususunda da canla başla gayret gösterdik. İlk günden itibaren bütün imkanlarımızla deprem bölgesinde olduğumuz gibi Talas'ta da ihtiyaç duyulan tüm konularda üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirdik."

Dayanışma ve kardeşlik göstergesi

Deprem sonrası yapılan çalışmalara da değinen Başkan Yalçın, Talas Belediyesinin kalıcı çözümler üretme noktasında önemli sorumluluklar üstlendiğini belirterek, Elbistan'da hayata geçirilen projeye dikkat çekti. Başkan Yalçın, "Elbistan'da 310 konutluk Talas Kent Yaşam Alanını hizmete sunduk. Bu proje, dayanışmanın ve kardeşliğin somut bir göstergesi olmuştur" dedi.

Dirençli şehirleşmeye devam

Mesajının sonunda depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anan Başkan Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarını kaybedenlere bir kez daha başsağlığı ve sabırlar temenni ediyorum. Deprem gerçeğini unutmadan, daha güvenli ve dirençli şehirler için çalışmaya devam edeceğiz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Yalçın, Yerel Haberler, Talas, Yerel, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
