Talas Belediye Başkanı Yalçın, Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezinden Karla Mücadeleyi Yönetiyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şehirde etkili olan kar yağışıyla birlikte ilçede yürütülen çalışmaları Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi'nden yönetti.

Başkan Yalçın, şehirde yeniden etkisini gösteren soğuk ve kar yağışıyla birlikte çalışmalarını ara vermeden sürdüren ekiplerin koordinasyonunu sağlayan merkezdeki çalışmaları takip etti.

Talas'ın 22 kırsal mahallesiyle birlikte ilçe merkezindeki ana arterleri de gösteren kameraları tek tek izleyen Başkan Yalçın, sahadaki ekiplerle de canlı olarak iletişim kurarak yapılan çalışmaları denetledi.

Burada kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, ilçede ulaşımın aksamaması için 90 kişiden oluşan ekiplerin 2 vardiya halinde çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "İlçemizdeki ana arterler ve kırsal mahallelerimizdeki kar yağışını, kurmuş olduğumuz kamera sistemi ile anlık olarak takip ediyoruz. Ekiplerimiz, yağış durumuna göre harekete geçiyor ve yolları anında açıyor. Şu anda ilçemizde kapalı bir yol yok. Kar yağışı sürdüğü müddetçe de aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Allah devlete zeval vermesin" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ