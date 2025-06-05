Talas Belediye Başkanı Yalçın, Kurban Satış ve Kesim Alanı\'nı Ziyaret Etti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Reşadiye Eski Stadı'nda kurulan Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı ziyaret ederek hem besicilerle hem de vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Yalçın'ın samimi sohbeti ve hayır temennileri pazara bayram havası kattı.

"Alın terinin ve helal kazancın yanındayız"

Başkan Yalçın, her türlü ihtiyacın düşünüldüğü, modern donatılarla donatılmış alanda besicileri tek tek ziyaret ederek hem hal hatır sordu hem de bereketli kazançlar diledi. "Reşadiye Kurban Satış ve Kesim Alanımız, sadece bir pazar yeri değil; burada alın teri var, sabır var, helal kazanç var. Hemşehrilerimizle ve emekçi besicilerimizle bir araya gelmek bizler için kıymetli. Allah kurban ibadetini kabul eylesin, birlik ve beraberliğimiz daim olsun" diyen Başkan Yalçın, pazar alanının her yönüyle örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Dev boğa görenleri hayrete düşürdü

Ziyarette en çok ilgiyi görenlerden biri ise Başakpınarlı besici Mehmet Raşit Altınok ve pazara getirdiği bin 230 kilogram ağırlığındaki dev boğa oldu. 'Pazarın şampiyonu' olarak anılan boğa, büyüklüğüyle dikkat çekerken, şu ana kadar bir alıcı çıkmadı. Altınok, boğa için 350 bin TL fiyat belirlediklerini belirterek, "Emek verdik, özenle büyüttük. Şimdi de kurbanlık olarak nasibini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayramın bereketi şimdiden hissedildi

Ziyaret boyunca Başkan Yalçın'ın samimiyeti ve kurban ibadetine dair yaptığı dualar, pazarda sıcak bir atmosfer oluşturdu. Vatandaşlar, düzenli ve hijyenik pazar alanı için Talas Belediyesi'ne teşekkür etti. - KAYSERİ