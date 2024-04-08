Talas Belediye Meclisi Yeni Dönem İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Yerel

Talas Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından yeni dönem ilk toplantısını yeniden seçilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirdi.

Meclis salonundaki toplantıda Başkan Yalçın yeni meclis üyeleriyle tek tek tokalaşarak hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Ardından konuşan Başkan Yalçın, seçimin artık geride kaldığını şimdi icraat zamanı olduğunu belirterek, "Yapılan seçimler Talasımız, şehrimiz için hayırlı olsun. İnşallah önümüzdeki beş yıllık dönemde güzel hizmetlere ve projelere imza atacağız. Önceki dönem görev yapan meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Ortalama yüzde 85-90 bandında oy birliğiyle karar almıştık. Çünkü her şey Talas için dedik. Huzurlu bir çalışma yaptık. Şüphem yok ki aynı huzur ve birliktelik Talasımız için devam edecektir. Seçilen meclis üyelerimize tebrik ediyorum." dedi.

Yönetmelik gereği en genç meclis üyesi olan Alaattin Can Akkılınç ve Mücahit Kısmet katipliğe getirildi. Ardından Nisan ayı meclis toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunuşuyla başladı. Toplantıda gündemdeki 18 madde görüşülerek karara bağlandı.

Karara bağlanan maddelerdeki seçimlere göre komisyonlar ve encümen üyelikleri şu şekilde oluştu:

Meclis Başkanvekilliği: Kemalettin Cengiz Tekinsoy, İbrahim Ata; Meclis Katibi: Osman Kutay Altuntaş, Murat İlhan; Encümen Üyeliği: Ahmet Tural, Osman Kutay Altuntaş, Selim Gümüz; İmar Bayındırlık Komisyonu: Hami Türkyar, Murat İlhan, Nafiye Aydın Akyüz; Plan Bütçe Komisyonu: Alaaddin Canıpek, Selim Gümüş, Yaşar Tuğrul Ercan; Çevre Kültür ve Turizm Komisyonu: Duygu İnce, Müjdat Yılmaz, Turan Bulgurcu, Alaattin Can Akkılınç, Elif Çomuk Turaç; Gençlik Kadın ve Aile Komisyonu: Emine Timuçin, Müjdat Yılmaz, Hadiye Hakkomaz Şahin, Hülya Yüksel, Elif Çomuk Turaç; Ticaret ve Sanayi Komisyonu: Harun Ünal, Mehmet Akbulut, Kerem Ekici, Ramazan Bülbül, Murat Özdemir; Eğitim Spor ve Sağlık Komisyonu: Kerem Ekici, Mehmet Akbulut, Taner Afşar, Mücahit Kısmet, Alaattin Can Akkılınç; Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üyeliğine: İbrahim Ata; Tarihi Kentler Birliği Üyeliğine: Murat İlhan; Tarım Şehirleri Birliği Üyeliğine Alaaddin Canıpek, Selim Gümüş.

Ayrıca mecliste 2023 yılı faaliyet raporu ve Sosyal Denge Sözleşmesi için yetki verilmesi onaylandı. - KAYSERİ