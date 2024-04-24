Talas Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı - Son Dakika
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Talas Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı

Talas Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı

Talas Belediyesi, çocuklara özel düzenlenen etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Şiirler okuyup oyunlarla eğlenen çocukların sevinci görülmeye değerdi.

24.04.2024 15:05  Güncelleme: 15:13
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Talas Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını çocuklara özel düzenlenen etkinliklerle kutladı. Şiirler okuyup birbirinden özel oyunlarla eğlenen çocukların sevinci görülmeye değerdi.

Talas Belediyesi yine çocuklara farklı bir bayram coşkusu yaşattı. Yamaç Paraşütü İniş Alanında, Talas Belediyesi ve Talas Kaymakamlığı tarafından ortaklaşa yapılan etkinlikte birbirinden eğlenceli aktivitelerle hem çocuklar hem de büyükler keyifli bir bayram geçirdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından başlayan törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, şanlı tarihin en önemli kazanımlarından ve dönem noktalarından birisi olan TBMM'nin açılışının 104. yılını kutlamanın onuru ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Daha sonra kürsüye gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sözlerine "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının gerçek sahibi sevgili çocuklar gününüz kutlu olsun." diyerek başladı.

"Çocuklarımıza güveniyoruz"

Başkan Yalçın, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız günlerde ikinci yüzyıla devrederken görevi devralan çocuklar olarak burada hepimiz cıvıl cıvıl bir aradayız. Biz size güveniyoruz. Ülkemiz sizin sayenizde çok daha güzel günlere kavuşacak. Atatürk'ün dediği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasında el büyük emeği sizlerin sağlayacağınızdan eminiz." dedi.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de, öğrencilere seslenerek, "Bugün ülkemizi bizler yönetiyoruz. Yarın sizler büyüdüğünüzde bizlerin yerinde olacaksınız. O nedenle kendinizi iyi bir şekilde donanımlı olarak yetiştirin." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Başkan Yalçın'a teşekkür

Çocuklar bayramdan mutlu olduklarını söylerken, büyükleri de hazırlanan program nedeniyle Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından miniklerin ve küçüklerin hazırladığı birbirinden özel gösteriler ile okunan milli ve manevi duygularla dolu şiirlerle bayram coşkuyla kutlandı.

Program yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle son buldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı - Son Dakika

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