Talas Belediyesi Afete Hazırlık Gününü Kutladı

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 12 Kasım Afete Hazırlık Günü kapsamında Mevlana Mahallesi Meydanı'nda bulunan Acil Durum Konteyneri'nde açıklamalarda bulundu. Burada önemli bilgiler aktaran Başkan Yalçın, "Şu anda depreme en hazırlıklı belediyeyiz" dedi.

Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu ortamda değerlendirmelerde bulunan Başkan Yalçın, Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğunu hatırlatarak, "12 Kasım Afete Hazırlık Günündeyiz. Talas Belediyesi olarak afete hazırlık anlamında en hazır belediyeyiz diyebilirim. Afet hiçbir zaman olmasın ancak afet değil ihmal öldürür. Afete hazırlık noktasında bilhassa Mevlana Meydanında olduğu gibi ilçemizin farklı toplanma alanlarına acil durum konteynerleri koyuyoruz. Herhangi bir sarsıntıda insanlar kendilerini dışarı attığında minder, battaniye, uyku tulumu gibi birçok malzemenin olduğu konteynerimizden yararlanacak. Bunların sayısını hızla artırıyoruz. Depreme hazırlığı afet öncesi, afet esnası ve sonrası diye üçe ayırmak lazım. Biz üçüne de hazırız. Afet İşleri Müdürlüğümüz AFAD ile birlikte hem vatandaşlarımızı bilinçlendirme eğitimlerine hem de anlık refleksleri geliştirmek üzere sivillerle çalışmalara devam ediyor" diye konuştu.

48 noktada kentsel dönüşüm

Konuşmasında kentsel dönüşüm çalışmalarına da ayrı bir parantez açan Başkan Yalçın, şöyle konuştu:

"1999 yılından önce yapılan binaların kentsel dönüşüme alınmasıyla ilgili bakanlık alanları ilan etti, belediyeler de emsal artışlarını yaparak vatandaşın evine ev şekliyle sıfır dairelerle değiştirdi. Şimdi bu kapsamda 3 binin üzerinde ev vatandaşımıza teslim edildi. Şu an Talas'ta 48 noktada kentsel dönüşüm devam ediyor. Bu yıl 2 bin 400 bağımsız bölümün yıkımı gerçekleştirildi. Kentsel dönüşüm depremsellik açısından en önemli adım. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin yaptığı güzel bir çalışmanın biz de Talas'taki yetkilerini kullanarak vatandaşımıza hizmet etmenin gayretindeyiz."

Acil Durum Konteyneri'nde ne var?

Talas Belediyesi tarafından yaygınlaştırılarak ilçede nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki boş alanlara ve parklara yerleştirilmeye devam eden konteynerde acil yardım müdahale malzemelerinden, jeneratöre, aydınlatma projektörlerinden, megafon, radyo, el feneri ve ilk yardım çantasına kadar çeşitli malzemeler yer alıyor. Konteynerde ayrıca battaniye, yangın tüpü, düdük, pil, su, karton bardak, çocuk maması ve çocuk bezi gibi temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra telsiz, demir kesme makası, balyoz, murç, ikaz yeleği, mini kürek, katlanır sandalye gibi arama kurtarma ekipmanları da bulunuyor. Duş ve tuvaletin de yer aldığı konteynerin elektriği ise çatısına konulan güneş panelinden sağlanıyor. - KAYSERİ