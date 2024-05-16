Talas Belediyesi Atatürk Portreleri Sergisi Açacak - Son Dakika
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Talas Belediyesi Atatürk Portreleri Sergisi Açacak

Talas Belediyesi Atatürk Portreleri Sergisi Açacak

Talas Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Portreleri Sergisi düzenleyecek. Sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sedef Kakma Sanatçısı Sedat Erdem tarafından hazırlanan nadide eserleri içerecek ve 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezinde sergilenecektir. Sergi, 19-20 Mayıs tarihleri arasında ziyaret edilebilecektir.

16.05.2024 10:22  Güncelleme: 10:24
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Talas Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Portreleri Sergisi açacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sedef Kakma Sanatçısı Sedat Erdem tarafından hazırlanan nadide eserler, 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezinde sergilenecek. 19-20 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak olan serginin açılışı ise 19 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de gerçekleştirilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi Atatürk Portreleri Sergisi Açacak - Son Dakika

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