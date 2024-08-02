Talas Belediyesi Çocuklara Kitap Okuma Etkinliği Düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Talas Belediyesi Çocuklara Kitap Okuma Etkinliği Düzenliyor

Talas Belediyesi Çocuklara Kitap Okuma Etkinliği Düzenliyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın hayata geçirdiği çocuklara yönelik kitap ve masal okuma etkinliği devam ediyor. Etkinlik kapsamında çocuklar hem eğleniyor hem de yeni bilgiler öğreniyor.

02.08.2024 11:48  Güncelleme: 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın hayata geçirdiği yepyeni bir etkinlik olan ilçenin parklarındaki çocuklara yönelik kitap ve masal okuma etkinliği bütün hızıyla sürüyor. Etkinlik kapsamında çocuklar hem eğlenirken hem de yeni bilgiler öğreniyor.

İlki geçten hafta Dedeoğlu Parkı'nda başlayan etkinlikte Başkan Yalçın çocuklarla bir araya gelerek onlarla sohbet edip sorularını yanıtlamıştı. Etkinliğin bir sonraki durağı ise Bahçelievler Mahallesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı oldu. Burada bir araya gelen çocuklar, kitap okumanın yanı sıra birbirinden eğlenceli farklı etkinliklerle geleneksel sokak oyunlarından müzikli drama yarışmalara, kukla gösterilerinden boyama etkinliğine kadar pek çok eğlenceli aktivitelerle buluştu. Yaklaşık 2 saat süren program boyunca çocuklar gönüllerince eğlenirken, aynı zamanda da hikaye kitaplarıyla da hayal dünyalarını süsleyerek ufuklarını geliştirdi.

"Çok güzel bir etkinlik oldu"

Etkinlik sonunda değerlendirmelerde bulunan velilerden Mustafa Sezen Sirkeci, "Belediyenin bu şekilde etkinlik yapmasından çok memnunuz. Kendilerine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yaz günü bu parkta çocuklarımız için böyle bir etkinlik çok güzel oldu. İnşallah devamını diliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Belediye etkinliklerinin müdavimlerindeniz"

Kendisinin sınıf öğretmeni olduğunu belirten Hikmet Ayzer Sirkeci de, "Belediyemizin kütüphanelerini de çok ziyaret ediyoruz, müdavimlerindeniz. Böyle bir etkinliğin bizim mahallemizde oluşu bizi çok mutlu ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız da çok mutlu" diye konuştu.

Başkan amcaya teşekkür

Etkinliklerde doyasıya eğlenen çocuklar da program için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, Talas, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Belediyesi Çocuklara Kitap Okuma Etkinliği Düzenliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM, İletişim Başkanlığı’nın iki yetkisini iptal etti AYM, İletişim Başkanlığı'nın iki yetkisini iptal etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
12:41 Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 13:44:44. #1.13#
SON DAKİKA: Talas Belediyesi Çocuklara Kitap Okuma Etkinliği Düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement