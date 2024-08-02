Talas Belediyesi Çocuklara Kitap Okuma Etkinliği Düzenliyor

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın hayata geçirdiği yepyeni bir etkinlik olan ilçenin parklarındaki çocuklara yönelik kitap ve masal okuma etkinliği bütün hızıyla sürüyor. Etkinlik kapsamında çocuklar hem eğlenirken hem de yeni bilgiler öğreniyor.

İlki geçten hafta Dedeoğlu Parkı'nda başlayan etkinlikte Başkan Yalçın çocuklarla bir araya gelerek onlarla sohbet edip sorularını yanıtlamıştı. Etkinliğin bir sonraki durağı ise Bahçelievler Mahallesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı oldu. Burada bir araya gelen çocuklar, kitap okumanın yanı sıra birbirinden eğlenceli farklı etkinliklerle geleneksel sokak oyunlarından müzikli drama yarışmalara, kukla gösterilerinden boyama etkinliğine kadar pek çok eğlenceli aktivitelerle buluştu. Yaklaşık 2 saat süren program boyunca çocuklar gönüllerince eğlenirken, aynı zamanda da hikaye kitaplarıyla da hayal dünyalarını süsleyerek ufuklarını geliştirdi.

"Çok güzel bir etkinlik oldu"

Etkinlik sonunda değerlendirmelerde bulunan velilerden Mustafa Sezen Sirkeci, "Belediyenin bu şekilde etkinlik yapmasından çok memnunuz. Kendilerine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yaz günü bu parkta çocuklarımız için böyle bir etkinlik çok güzel oldu. İnşallah devamını diliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Belediye etkinliklerinin müdavimlerindeniz"

Kendisinin sınıf öğretmeni olduğunu belirten Hikmet Ayzer Sirkeci de, "Belediyemizin kütüphanelerini de çok ziyaret ediyoruz, müdavimlerindeniz. Böyle bir etkinliğin bizim mahallemizde oluşu bizi çok mutlu ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız da çok mutlu" diye konuştu.

Başkan amcaya teşekkür

Etkinliklerde doyasıya eğlenen çocuklar da program için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ