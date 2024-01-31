Talas Belediyesi Çocuklara Tiyatro Gösterileriyle Tatil Hediyesi Sundu

Talas Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte çocuklara tiyatro gösterilerinden oluşan unutamayacakları bir tatil hediyesi sundu. Programın son gününe Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katılarak çocukların eğlencesine ortak oldu.
Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'nda yarıyıl tatili boyunca devam eden etkinliklerin son oyunu "Burnu Kaybolan Palyaço" oldu. Etkinliklerin son gününde Başkan Yalçın da çocuklarla birlikte oyunu izledi.
"Yeni eğitim döneminde başarılar dilerim"
Veliler ve çocukların merdiven boşluklarına kadar doldurarak izlediği gösteri öncesi konuşan Başkan Yalçın, büyükler için hayatta en değerli şeyin çocuklar olduğunu vurgulayarak, Talas Belediyesi olarak çocukları çok önemsediklerini söyledi. Başkan Yalçın, ayrıca öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.
Gösteri sonunda düşüncelerini paylaşan veliler ve çocuklar, etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade ederek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ
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