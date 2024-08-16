Talas Belediyesi Gazze'deki Soykırımı Gözler Önüne Seren Sergi Açıyor - Son Dakika
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Talas Belediyesi Gazze'deki Soykırımı Gözler Önüne Seren Sergi Açıyor

Talas Belediyesi Gazze\'deki Soykırımı Gözler Önüne Seren Sergi Açıyor

Talas Belediyesi, Uluslararası Balkan Kooperatifi ile birlikte Gazze'de yaşanan dramı gözler önüne seren bir sergi açıyor. Sergi, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma dikkat çekmek amacıyla hazırlanmış olup 50 eseri içermektedir. Sergi, 19 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda açılacak ve 3 gün sürecektir.

16.08.2024 10:45  Güncelleme: 10:46
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Talas Belediyesi, Uluslararası Balkan Kooperatifi ile birlikte Gazze'de yaşanan dramı gözler önüne seren bir sergi açıyor.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma dur demek ve yaşananlara dikkat çekmek amacıyla hazırlanan ve 50 eserin yer aldığı sergi, 19 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda açılacak. 3 gün sürecek serginin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, herkesi Gazze'deki soykırıma dikkat çeken bu sergiye davet etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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