Talas Belediyesi İmar Uygulamalarını Tamamladı, Tapular Teslim Alındı - Son Dakika
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Talas Belediyesi İmar Uygulamalarını Tamamladı, Tapular Teslim Alındı

Talas Belediyesi İmar Uygulamalarını Tamamladı, Tapular Teslim Alındı

Talas Belediyesi, Akçakaya ve Endürlük mahallelerinde yıllardır beklenen imar uygulamalarını tamamlayarak tapuları teslim aldı. Başkan Yalçın, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

28.11.2024 15:24  Güncelleme: 15:26
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Talas Belediyesi tarafından Akçakaya ve Endürlük mahallelerinde yatay mimarı olarak planlanan imar uygulamalarının tamamlanmasının ardından tapular Talas Belediyesine teslim edildi.

Akçakaya ile Endürlük mahallelerinde yıllardır beklenen kadastral nitelikteki taşınmazların sosyal tesislerin, yeşil alanların ve yolların ayrılarak parsellerin yola cepheli şekilde inşaat yapılabilir hale getirilmesini kapsayan imar çalışmasında mutlu sona ulaşıldı. Belediyedeki çalışmaların tamamlanmasının ardından konu Talas Tapu Müdürlüğü'ne sevk edildi. Buradaki çalışmaların da kısa sürede sona ermesiyle birlikte her iki mahalleyi kapsayan imar çalışmasında tapular çıkarıldı. Elde edilen tapular Talas Tapu Müdürlü Osman Terazi tarafından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teslim edildi.

Başkanlık makamındaki programda iki mahallenin tapularını alan Başkan Yalçın, konuya ilişkin yaptığı kısa değerlendirmede, "Yatay mimarı olarak planladığımız Akçakaya ve Endürlük Mahalleleri imar uygulamalarımız tamamlandı ve tapularını teslim aldık. Talas Tapu Müdürü Osman Terazi ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi İmar Uygulamalarını Tamamladı, Tapular Teslim Alındı - Son Dakika

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