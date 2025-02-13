Talas Belediyesi Kış Çalışmalarına Ara Vermiyor

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Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Ekipleri, etkisini yeniden artıran kar yağışına gece gündüz ara vermeden devam ediyor. İlçe merkezi ve kırsalda sürdürülen çalışmalarla bir yandan kar küreme bir yandan da tuzlama çalışmaları yapılarak Talas'ta ulaşımın aksamaması sağlanıyor. Çalışmalar Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli şekilde sürdürülüyor.

Talas Belediyesinde kış çalışmalarına ara verilmiyor. 90 kişiden oluşan ekipler, faaliyetlerini 2 vardiya halinde gece gündüz demeden sürdürüyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından özel olarak kurulan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezinde yağışı ve hava sıcaklıklarını anbean takip eden ekipler, kar yağışının yoğunlaştığı bölgelere anında müdahale gerçekleştiriyor.

Talas'ın 22 kırsal mahallesiyle birlikte ilçe merkezindeki ana arterlerini de gösteren kameraları izleyen ekipler, ulaşımın aksamaması adına gece gündüz nöbet tutuyor. Bir yandan kameraları takip eden ekipler diğer yandan da araçları uydu üzerinden koordine ediyor.

6 adet bıçaklı tuzlama kamyonu, 2 adet greyder, 5 adet kepçe, 6 adet traktör, 3 adet büyük kepçe, 4 adet mini kepçe ve 2 adet kontrol aracı, 2 adet elle tuzlama aracı, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için yoğun olarak çalışıyor.

Çalışmalar Büyükşehir Belediyesi ile ortak olarak yürütülüyor. - KAYSERİ