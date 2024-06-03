Talas Belediyesi Kurban Satış Yerlerini Kura İle Sahiplerine Teslim Etti - Son Dakika
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Talas Belediyesi Kurban Satış Yerlerini Kura İle Sahiplerine Teslim Etti

Talas Belediyesi Kurban Satış Yerlerini Kura İle Sahiplerine Teslim Etti

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Talas Belediyesi, kurban satış ve kesim yerlerinin hazırlıklarını tamamlayarak satış yerlerini kura ile sahiplerine teslim etti. Toplamda 87 hayvan yetiştiricisinin katıldığı kura çekiminde 58 küçükbaş, 29 büyükbaş hayvan satış yeri kurban satıcılarına tahsis edildi.

03.06.2024 14:23  Güncelleme: 14:25
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Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Talas Belediyesinde çalışmalar tamamlandı. Kurban satış ve kesim yerlerinin hazırlıklarını tamamlayan Talas Belediyesi satış yerlerini kura ile sahiplerine teslim etti.

Talas Belediyesi, Reşadiye Mahallesi'nde kurulan kurban satış alanında kura çekim usulü ile belirlenen yerler, kurbanlık hayvan sahiplerine teslim edildi. Böylece, toplamda 87 hayvan yetiştiricisinin katıldığı kura çekiminde 58 küçükbaş, 29 büyükbaş hayvan satış yeri kurban satıcılarına tahsis edilmiş oldu.

Kurban satıcılarından pazar yerine tam not

İçerisinde su ve elektrik başta olmak üzere birçok imkanı bulunduran kurban satış ve kesim yeri kurban satışı için kuraya gelenlerden de tam not aldı.

Çömlekçi Mahallesinden hayvan üreticisi Adem Köse, pazar yerini çok beğendiklerini ifade ederek "Buradan Mustafa Yalçın Bey'e çok teşekkür ederim, çok güzel bir yer. Bundan iyi bir hizmet olamaz, bundan güzel bir yer olamaz. Çok teşekkür ederim" dedi.

Örencik Mahallesinden Galip Köşker de pazar yeri çok güzel yapılan hizmet çok güzel. İfadelerini kullanarak Başkan Yalçın'a teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi Kurban Satış Yerlerini Kura İle Sahiplerine Teslim Etti - Son Dakika

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