Talas Belediyesi Kuruköprü Sosyal Tesisi\'ni Açtı

Talas Belediyesi'nin kırsal mahallelere yaptırdığı sosyal tesisler için seri açılışlar sürüyor. Bunların ikincisi olan Kuruköprü Sosyal Tesisi açılış töreninde konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Kuruköprü'ye ne yapsak az" dedi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, mahalleli tarafından sevgi seliyle karşılandı. AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz'ın yanı sıra AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarının da katıldığı törende vatandaşlar Başkan Yalçın'ı samimi ve coşkuyla karşıladı.
"Başkanımız ziraat odası gibi işler yaptı"
Düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Kuruköprü Muhtarı Bilal Yardım, belediye tarafından yapılan hizmetleri tek tek anlatıp, "Başkanımıza mahallelimizle birlikte oturacağımız toplu bir alanın olmadığını ilettiğimizde eski köy odası olan binayı yıkarak yeniden yaptıracağını söylemişti. Kuruköprü'ye yakışır bir sosyal tesis yaptırdı. Mustafa Yalçın başkanımızın sayesinde 2020 yılında Kuruköprü doğal gaza kavuştu. Ne zaman eksiklerimiz için kendisine gittiğimizde hiçbir zaman geri çevirmedi. Kırsala her zaman büyük destekler verdi. Başkanımız sadece belediyeci olarak değil ziraat odası gibi işler yaptı. Buradaki insanların refah seviyesini yükseltmek için her türlü desteği verdi. Tohum ve gübre desteğinden çiftliklerimizin temizliğine kadar işler yaptırdı. Yollarımız asfaltlandı kilit parkemiz yapıldı" diyerek teşekkür etti.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, sözlerine "Bu tesis hepinize hayırlı olsun" diyerek başlarken, gösterilen teveccühten dolayı teşekkür etti. Başkan Yalçın, "Biz sizin emrinizdeyiz. 5 yıl önce 'kırsala sahip çıkmayan kenti yönetemez' dedim. Çiftçilerimize ve muhtarlarımıza bir karış toprak boş kalmasın diyerek taş toplama makinesi, tohum desteği, koyun yıkama banyoluğu, yangın söndürme aparatına kadar hizmetler yaptık. Size ne yapsak az. Allah devlete zeval vermesin" diye konuştu.
"Her geldiğimizde mutlu ayrılıyoruz"
Sosyal tesisle ilgili konuşan Başkan Yalçın şunları söyledi:
"Sosyal tesisimiz taziyede, nişanda, düğünde ve asker uğurlama gibi işlerde kullanılacak. Diğer belediye başkanları da geldiğinde kullansın. Bu köyün ortak malı. Helali hoş olsun. Sizlerin bir araya geleceği sosyal tesisleri yapmak bizleri mutlu ediyor. Eğitim, sağlık, ulaşım gibi hizmetler veriyoruz. Burası bizim gözümüzün nuru. Burada herkes mutlu ve biz de her geldiğimizde mutlu olarak ayrılıyoruz."
"Burası da oldu bir şehir"
Kuruköprü'ye doğalgazın gelişiyle ilgili bilgiler de veren Başkan Yalçın, "Hocalı Anıtı açılışında Azerbaycanlı genel müdür bana 'göreve geldiğinizde ilk programınız bizimle oldu dileyin bizden ne dilerseniz' dediler. Ben de o an birden Kuruköprü'ye doğalgaz isterim dedim ve 5 yıl sonra planlanan doğalgazın erkenden gelmesini sağladık. Burada karşılaştığımız bir teyzemiz 'burası da oldu bir şehir' diyerek işi özetlemişti. Başakpınar, Kuruköprü ve Çatakdere'nin eksik kalan yerleri tespit edilerek doğalgaz verilecek" şeklinde konuştu.
"Hizmetlerin en önemlisi sosyal tesis"
Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ise "Bugün de hep birlikte güzel bir tesisin açılışını yapıyoruz. Bu tesise her birimizin bir gün mutlaka ihtiyacı olacak. Bence bu kadar hizmetler arasında en önemlisi sosyal tesis. Herkesi rahat ettirecek." diyerek Başkan Yalçın'a teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Kuruköprü Muhtarı Bilal Yardım, Başkan Yalçın'a plaketin yanı sıra köy yumurtası ve yoğurt verirken, sosyal tesis, dualar eşliğinde kesilen kurdeleyle açıldı. Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez daha sonra sosyal tesisi gezerek mahalleliyle çay içerek sohbet etti. - KAYSERİ
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