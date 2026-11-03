Talas Belediyesi’nde kasım ayı meclisi

Talas Belediyesi'nin kasım ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirildi. İlçenin ihtiyaçları ve geleceğine yönelik konuların ele alındığı toplantıda, 14 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, çeşitli komisyonlar ve müdürlükler tarafından hazırlanan konular meclis üyelerinin değerlendirmesine sunuldu. Toplantının önemli gündem maddelerinden birini, ilçe genelindeki inşaat ve yıkım alanlarında güvenliğin standart hale getirilmesine yönelik tavsiye kararı oluşturdu. Daha önce komisyona havale edilen konu kapsamında inşaat ve yıkım alanlarının çevresinin güvenli şekilde kapatılması, yaya ve araç geçişlerinin emniyetli biçimde düzenlenmesi, ikaz ve uyarı levhalarının bulundurulması, gece görünürlüğünün sağlanması ve kamuya ait yol ve kaldırımların korunması gibi tedbirleri içeren madde kabul edildi.

Mecliste ayrıca 2027 mali yılı gelir ücret tarifesi görüşülerek karara bağlandı. Kırsal mahallelerde doğal gaz ihtiyacının karşılanmasına yönelik gündem maddesinde ise köy yerleşim planına göre gerçekleştirilen doğal gaz çalışmalarının, ilerleyen süreçte imar planı değişikliği nedeniyle yer değiştirmesi (deplase) gerekmesi durumunda ortaya çıkacak ücretin belediye tarafından karşılanması konusu ele alındı.

Eğitime ve mesleki kurslara destek kapsamında da önemli bir karar alındı. Talas Belediyesi bünyesindeki Çini Atölyesi'nin kapatılması nedeniyle atölyeye ait taşınır malzemelerin, kurslarda kullanılmak üzere Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne devredilmesi kararlaştırıldı. Toplantının sonunda değerlendirmelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, alınan kararların ilçe ve hemşehriler için hayırlı olmasını diledi. Talas'ın gelişmesi ve kalkınması adına gösterdikleri katkı ve desteklerden dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Yalçın, toplantıyı tamamladı.

Talas Belediye Meclisi, bir sonraki olağan toplantısını 7 Aralık 2026 Pazartesi günü gerçekleştirmek üzere sona erdi.