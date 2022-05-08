Talas Belediyesi'nden Atık Pil Kampanyasına tam destek - Son Dakika
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Talas Belediyesi'nden Atık Pil Kampanyasına tam destek

08.05.2022 12:35
Talas Belediyesi'nden Atık Pil Kampanyasına tam destek

Talas Belediyesi, atık pil toplama kampanyasına katılan okulların biriktirdikleri pilleri teslim almaya başladı.

Talas Belediyesi, atık pil toplama kampanyasına katılan okulların biriktirdikleri pilleri teslim almaya başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen tek kuruluş olma özelliğine sahip Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP)'nin başlattığı okullarda atık pil toplama kampanyasına Talas Belediyesi de pilleri yerinden alarak destek veriyor. Buna göre Talas Belediyesi, kampanyanın bitiş tarihi olan 30 Nisan 2022'den itibaren kampanyaya katılan okullardan atık pilleri toplamaya başladı. Toplama işlemi, 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Topladıkları pilleri teslim etmek isteyen okullar, 05534255147 numaralı telefonu arayabilir. - KAYSERİ

Talas Belediyesi'nden Atık Pil Kampanyasına tam destek
Talas Belediyesi'nden Atık Pil Kampanyasına tam destek

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Talas Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talas Belediyesi'nden Atık Pil Kampanyasına tam destek - Son Dakika


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