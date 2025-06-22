Talas Belediyesi\'nden Haşerelere Karşı Etkili İlaçlama Çalışmaları

Talas Belediyesi; yaz mevsiminin tüm canlılığıyla sürdüğü bugünlerde haşerelere karşı başlattığı ilaçlama çalışmalarını gece-gündüz demeden sürdürüyor. Vatandaşların sağlığını ve çevre konforunu korumaya yönelik yürütülen kapsamlı mücadele, ilçenin dört bir yanında etkisini gösteriyor.

Gündüz park ve yeşil alanlarda, gece ise yerleşim bölgeleri ve ana arterlerde aralıksız devam eden ilaçlama çalışmaları, özellikle yaz aylarında artış gösteren uçucu haşereler ile doğayla temasın yoğun olduğu bölgelerde ortaya çıkabilen zararlılara karşı etkin bir koruma sağlıyor. Modern donanımlı araçlar ve uzman ekiplerle sürdürülen ilaçlama faaliyetleri dikkat çekiyor. 'Larvasit Biyosidal İlaçlama' yöntemiyle metruk yapılar, su birikintileri, dere yatakları, çöp konteynerleri, mazgallar ve yeşil alanlarda haşere üremesinin önüne geçiliyor. Çalışmalarda kullanılan özel formüllü kimyasallar, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden etkili bir mücadele sunuyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede; "Ekiplerimizle birlikte yaz mevsiminin huzurunu gölgeleyebilecek her türlü olumsuzluğa karşı sahadayız. Uçucu haşerelerden doğrudan temasla risk oluşturabilecek zararlılara kadar geniş bir yelpazede önlem almaya devam ediyoruz. Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevreyi yalnızca bir görev değil, aynı zamanda bir yaşam standardı olarak görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yaz boyunca belirli aralıklarla sürecek bu çalışmalar sayesinde, Talas'ta hem doğayla iç içe yaşam alanlarında güvenli bir ortam sağlanıyor hem de haşere kaynaklı muhtemel rahatsızlıkların önüne geçiliyor. Talas Belediyesi, vatandaşların huzuru için ilaçlama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. - KAYSERİ