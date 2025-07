Talas Belediyesi\'nden Taşınmaz Satış ve Kiralama İhaleleri

Talas Belediyesi; ilçedeki mülkiyeti belediye ait taşınmazlarını değerlendirmek amacıyla satış ve kiralama ihaleleri düzenliyor. Mevlana ve Harman mahallelerinde bulunan işyerleri için yapılacak ihalelerle yatırımcılara yeni fırsatlar sunuluyor.

Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi No: 84/A, B, C ve D adreslerinde yer alan ve 210 ile 356 metrekare arasında değişen büyüklüklerdeki işyerleri, 1188/2-88, 1188/2-85, 1188/2-87 ve 1188/2-86 ada parsellerinde yer alıyor. Söz konusu taşınmazların satış ihalesi, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 15.00'te, Talas Belediyesi Meclis Salonunda encümen huzurunda gerçekleştirilecek. Satışı yapılacak taşınmazlar için alıcılara, 36 aya kadar taksit imkanı da sunuluyor. Bu kolaylıkla, yatırımcılar daha esnek ödeme planlarıyla mülk sahibi olabilecek. Harman Mahallesi Erhan Caddesi No: 87 adresinde bulunan 1609 metrekare büyüklüğündeki işyeri ise 10 yıllığına kiraya verilecek. Kiralama ihalesi, 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü, yine saat 15.00'te Talas Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak. Kiralanacak taşınmaz için ilk üç yıllık kira bedeli, ilki peşin olmak üzere altı ayda bir eşit taksitlerle ödenecek. Dördüncü ve sonraki yılların kira bedelleri ise yıllık dönemler halinde peşin olarak tahsil edilecek.

Yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsat

Her iki ihale, yatırım yapmak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor. Katılım sağlamak isteyen vatandaşların, Talas Belediyesi'nden ihale şartnamelerini temin etmeleri ve başvuru sürecini eksiksiz tamamlamaları gerekiyor.

Detaylı bilgi ve ihale şartnameleri için Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 0352 437 00 54 numaralı telefonunun 2420, 2421 ve 2422 dahili hatları aranabilir. - KAYSERİ