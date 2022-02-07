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Talas Belediyesi'nden uyarı: "Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesini unutmayın" - Son Dakika

Talas Belediyesi'nden uyarı: "Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesini unutmayın"

07.02.2022 13:47
Talas Belediyesi'nden uyarı: "Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesini unutmayın"

2022 yılı ölçü ve tartı aletleri muayenesi için müracaatlar başladı.

2022 yılı ölçü ve tartı aletleri muayenesi için müracaatlar başladı.

2 yılda bir muayene edilerek damgalanan ölçü ve tartı aletlerinin kontrolleri için Talas Belediyesi'ne müracaat ediliyor. 3516 sayılı Ölçüler ve Tartılar Kanunu'na göre 2 yılda bir yapılması zorunlu olan muayene için başvurular 1 Ocak 2022 ve 28 Şubat 2022 tarihleri arasında Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne yapılacak.

Yeni alınmış ve garantisi devam eden ölçü ve tartı aletleri için herhangi bir muayene şartı aranmıyor. - KAYSERİ

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Talas Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talas Belediyesi'nden uyarı: 'Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesini unutmayın' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Talas Belediyesi'nden uyarı: "Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesini unutmayın" - Son Dakika
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