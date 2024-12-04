Talas Belediyesi'nden Yazar Okulu Seminerleri Programı Başlıyor - Son Dakika
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Talas Belediyesi'nden Yazar Okulu Seminerleri Programı Başlıyor

Talas Belediyesi\'nden Yazar Okulu Seminerleri Programı Başlıyor

Talas Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek Yazar Okulu Seminerleri programı, edebiyat sever gençlere yönelik düzenlenecek farklı konularda seminerler sunuyor. Katılımcılara kitap hediyesi de verileceği programlar ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

04.12.2024 10:47  Güncelleme: 10:48
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Eğitim ve edebiyat dünyasına sağladığı katkılarla dikkat çeken Talas Belediyesi'nde yeni bir program başlıyor.

Talas Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek Yazar Okulu Seminerleri programıyla kültür ve edebiyat dünyası ile gençler buluşacak. Kültür, sanat ve edebiyata gönül verenler ile yazarların bir araya geleceği programlarla gençlere ışık tutulacak. Talas Belediyesi 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde aralık ve ocak ayı boyunca gerçekleştirilecek programların ilki 6 Aralık Cuma günü saat 14.00'te başlayacak.

Kitap hediyeli

Denemeden köşe yazısına, hikayeden medya, gezi ve hatıraya, yazım kurallarından çocuk edebiyatı, roman, söyleşi ve şiire kadar bir çok konuda önemli isimlerin konuşmacı olarak katılacağı programlarda katılımcılara ayrıca kitap da hediye edilecek. Talas Belediyesi'nin diğer tüm programlarında olduğu gibi yine ücretsiz olarak gerçekleştirilecek programlarla ilgili 0352 222 0724 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi'nden Yazar Okulu Seminerleri Programı Başlıyor - Son Dakika

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