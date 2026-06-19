Talas'ta milli maç ertelendi, öncelik gençlerin geleceği oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Talas'ta milli maç ertelendi, öncelik gençlerin geleceği oldu

Talas\'ta milli maç ertelendi, öncelik gençlerin geleceği oldu
19.06.2026 12:09  Güncelleme: 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi, 20 Haziran'da planladığı Türkiye-Paraguay Dünya Kupası maçı dev ekran yayınını, YKS'ye girecek öğrencilerin dikkatini dağıtmamak için iptal etti. Belediye, gençlerin geleceğini ön planda tutarak duyarlı bir karar aldı.

Talas Belediyesi; 20 Haziran Cumartesi günü Ali Dağı 360 Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirmeyi planladığı Türkiye- Paraguay Dünya Kupası karşılaşmasının dev ekran yayınını, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için aldığı anlamlı kararla iptal etti.

Daha önce A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşması olan Avustralya maçı için binlerce vatandaşın Yamaç Paraşütü İniş Alanı'nda bir araya geldiği organizasyon, Talas'ta unutulmaz anlara sahne olmuştu. Sabah namazıyla başlayan programda vatandaşlar dev ekranda milli heyecanı birlikte yaşamış, yağmura rağmen ay-yıldızlı ekibe destek vermişti. Bu kez ise Talas Belediyesi, milli maç coşkusunun önüne gençlerin geleceğini koydu. Türkiye-Paraguay karşılaşması için hazırlıkları yapılan dev ekran organizasyonu, sınava girecek öğrencilerin dikkatini dağıtabilecek her türlü ortamdan kaçınma hassasiyeti nedeniyle iptal edildi. Talas Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, gençlerin emeklerinin ve hayallerinin her şeyden önemli olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi;

"20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz Türkiye-Paraguay Dünya Kupası maçı yayını, YKS'ye girecek üniversite adaylarının dikkatini dağıtacak her türlü ortamdan kaçınma hassasiyeti nedeniyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurur, adaylara başarılar dileriz."

Talas Belediyesi, aldığı bu kararla yalnızca sosyal ve kültürel etkinliklere değil, eğitim ve gençlerin geleceğine verdiği önemi de bir kez daha ortaya koydu. Milli takım heyecanının her zaman yaşanabileceğini belirten vatandaşlar da, üniversite hayali kuran gençler için gösterilen bu duyarlılığı takdirle karşıladı. Binlerce öğrencinin geleceğini şekillendirecek YKS öncesinde sergilenen bu anlamlı yaklaşım, Talas'ta milli heyecanın yerini gençlerin başarısı için edilen dualara bıraktı. Talas Belediyesi, sınava girecek bütün adaylara başarılar dileyerek emeklerinin karşılığını almaları temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Paraguay, Türkiye, Eğitim, Yaşam, Yerel, Talas, YKS, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas'ta milli maç ertelendi, öncelik gençlerin geleceği oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 milyar TL’lik “La Casa De Samsun“ davasında karar çıktı: Bu hikayede yanan ben oldum 16 milyar TL'lik "La Casa De Samsun" davasında karar çıktı: Bu hikayede yanan ben oldum
İsmail Kartal’ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı İsmail Kartal'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan da tutuklama kararı verildi Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığa mahkeme acımadı Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasını çürüten görüntüler Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasını çürüten görüntüler
İsmail Kartal’ın Aziz Yıldırım’dan ilk isteği Duyanlar “Süper“ diyor İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'dan ilk isteği! Duyanlar "Süper" diyor

12:22
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
12:08
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi Sonuçlar hayli şaşırtıcı
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi! Sonuçlar hayli şaşırtıcı
12:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
11:59
Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler
Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay! Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler
11:06
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan “Lübnan Yanmalı“ dedi
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan "Lübnan Yanmalı" dedi
10:51
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 12:54:49. #7.12#
SON DAKİKA: Talas'ta milli maç ertelendi, öncelik gençlerin geleceği oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.