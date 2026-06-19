Talas\'ta milli maç ertelendi, öncelik gençlerin geleceği oldu

Talas Belediyesi; 20 Haziran Cumartesi günü Ali Dağı 360 Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirmeyi planladığı Türkiye- Paraguay Dünya Kupası karşılaşmasının dev ekran yayınını, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için aldığı anlamlı kararla iptal etti.

Daha önce A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşması olan Avustralya maçı için binlerce vatandaşın Yamaç Paraşütü İniş Alanı'nda bir araya geldiği organizasyon, Talas'ta unutulmaz anlara sahne olmuştu. Sabah namazıyla başlayan programda vatandaşlar dev ekranda milli heyecanı birlikte yaşamış, yağmura rağmen ay-yıldızlı ekibe destek vermişti. Bu kez ise Talas Belediyesi, milli maç coşkusunun önüne gençlerin geleceğini koydu. Türkiye-Paraguay karşılaşması için hazırlıkları yapılan dev ekran organizasyonu, sınava girecek öğrencilerin dikkatini dağıtabilecek her türlü ortamdan kaçınma hassasiyeti nedeniyle iptal edildi. Talas Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, gençlerin emeklerinin ve hayallerinin her şeyden önemli olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi;

"20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz Türkiye-Paraguay Dünya Kupası maçı yayını, YKS'ye girecek üniversite adaylarının dikkatini dağıtacak her türlü ortamdan kaçınma hassasiyeti nedeniyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurur, adaylara başarılar dileriz."

Talas Belediyesi, aldığı bu kararla yalnızca sosyal ve kültürel etkinliklere değil, eğitim ve gençlerin geleceğine verdiği önemi de bir kez daha ortaya koydu. Milli takım heyecanının her zaman yaşanabileceğini belirten vatandaşlar da, üniversite hayali kuran gençler için gösterilen bu duyarlılığı takdirle karşıladı. Binlerce öğrencinin geleceğini şekillendirecek YKS öncesinde sergilenen bu anlamlı yaklaşım, Talas'ta milli heyecanın yerini gençlerin başarısı için edilen dualara bıraktı. Talas Belediyesi, sınava girecek bütün adaylara başarılar dileyerek emeklerinin karşılığını almaları temennisinde bulundu. - KAYSERİ